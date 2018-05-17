Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah bu sezon attığı gollerle adından sıklıkla söz ettirirken takımını da Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkarmayı başardı. Avrupa kariyerine 2012-2013 sezonunda henüz 20 yaşındayken İsviçre ekibi Basel’de başlayan Salah’ın futbol dünyasındaki hızlı yükselişi onu altı sene içinde zirveye taşırken, Basel’in bu transfer başarısı Türk kulüplerinin scout yeterliliğinin tartışılmasına sebep oldu. İlk olarak 2011’de Brezilya’nın şampiyonluğuyla sonuçlanan Kolombiya’daki U20 Dünya Şampiyonası’nda dikkat çeken Salah, bu turnuvanın bir yıl sonrasında Mısır’ın Arab Contractors SC takımından 2,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Basel’e transfer olurken, aynı yaz Fenerbahçe 7 milyon avroya Milos Krasic’i, Galatasaray 8,6 milyon avroya Nordin Amrabat’ı, Trabzonspor ise 2,5 milyon avroya Marc Janko’yu transfer etmişti.

> Herkese kazandırdı

2012’de 2,5 milyon avroya transfer olduğu Basel’den 2014’te ayrılan ve 16,5 milyon avro karşılığında Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’ye transfer olan Salah, 20 milyon karşılığında Serie A ekiplerinden Roma’nın yolunu tuttu. Roma’daki etkileyici performansının ardından sezon başında Ada’ya 42 milyon avro karşılığında Liverpool formasıyla dönen Mısırlı yıldızın bugünkü bonservis bedeli ise en az 150 milyon avro olarak gösteriliyor. Real Madrid’in Salah için nabız yokladığı öğrenilirken, devre arasında Philippe Coutinho’yu 160 milyona Barcelona’ya satan ve tok satıcı olan Liverpool bu sezon 44 gol atan Mısırlıyı satmaya yanaşmıyor.

> Bizimkiler kaybetti

Yüksek potansiyeli genç ve düşük maliyetli oyuncular yerine yüksek maliyetli ve kariyeri nispeten düşüşte olan oyuncuları tercih eden Türk kulüpleri ilerleyen yıllarda bu transferler sebebiyle zarara uğrarken, Salah ise gittiği her takıma hem ekonomik hem de sportif anlamda büyük bir katkı yaptı. O dönemde Fenerbahçe’ye transfer olan Krasic sarı-lacivertli takımın tarihindeki en büyük transfer fiyaskolarından birisi olurken, 2014-2015 sezonunda tek resmî maçta oynamadan maaşını almaya devam etti. Amrabat Galatasaray’ı 5 milyon avro zarara uğratarak Malaga’nın yolunu tutarken, golcü Janko ise forma giydiği iki sezonda ligde sadece iki gol bulabildi.

> Geri dönüş sağlanıyor

Salah’ın keşfedildiği turnuvanın iki yıl sonrasında oynanan 2013 U20 Dünya Şampiyonası’nda parlayan isimlerden biri olan Bruma’yı kadrosuna katan Galatasaray, 19 yaşında 10 milyon avroya transfer ettiği genç oyuncuyu 23 yaşında 12,5 milyon avroya elden çıkararak potansiyele yapılan yatırımın karşılığını aldı. Uluslararası gençlik turnuvalarına çoğunlukla scout göndermeyen Türk kulüplerinin kariyeri düşüşte oyunculara milyonca avro saçması, borç yükünün en önemli sebepleri arasında yer alıyor.