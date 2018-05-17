Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun son haftasında Konyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın istifası cebinde. Bu sezon Osmanlı maçı sonrası görevi bırakan, ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın ısrarıyla işinin başına dönen Kocaman kesin kararlı. Tecrübeli teknik adam, haziran başında yapılacak seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un hoca tercihini etkilememek için bu yola başvuracak. Kocaman, Konya maçının ardından bir araya geleceği Yıldırım’a kapsamlı bir raporla birlikte istifasını da sunacak. Yaşadığı zorluklara rağmen, Fenerbahçe’deki misyonunu henüz tamamlamadığını düşünen Aykut Kocaman, seçilecek başkan kendisiyle çalışmak isterse görevine geri dönecek. Aykut Kocaman, çok sayıda teklif almasına rağmen Fenerbahçe’yle anlaşamaması durumunda ise mola verecek. Yeni başkan kendisiyle çalışmak istemezse Kocaman, uzun bir süre dinlenmeyi düşünüyor. Ancak bu pek mümkün görünmüyor. Zira Aziz Yıldırım Kocaman ile devam edeceğini daha önce defalarca dile getirmişti. Ali Koç’un da en azından ilk etap planlamasında Aykut Hoca dışında bir isim düşünmediği belirtiliyor. Koç’un kararında sürenin dar olması kadar FFP’nin devam etmesinin de etkisi olduğu ifade ediliyor. Özetle tribüne gelen taraftarlar pek memnun olmasa bile yeni sezonda da teknik direktör koltuğunda Aykut Kocaman’ın oturmasına kesin gözle bakılıyor.

M. EMİN ULUÇ