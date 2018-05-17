Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Tahkim Kurulu, Türkiye Kupası yarı final rövanşında belirlenen saatte sahaya gelmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübü'ne verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş'ın (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kurul ayrıca, Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro'ya verilen 4 maçlık cezanın 3 maça düşürüldüğünü, Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un kalecisi Milan Lukac'a verilen 4'er maçlık cezaların ise onandığını duyurdu.

Açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nün, futbolcu Aykut Demir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na karşı yaptığı itirazın reddedildiği aktarıldı.