Toplantı çıkışı ASpor'da yer alan habere göre Mustafa Cengiz, "UEFA ile görüştük. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Görüşmeler var, taraftarımız bilsin ki Galatasaray emin ellerde. Avrupa kupalarına katılacağız" diye konuştu.
UEFA zirvesi sonrası Cengiz'den müjde!
17.05.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 17.05.2018 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Başkanı, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından sarı kırmızılılara müjdeyi verdi.
Etiketler : Galatasaray,Mustafa Cengiz,UEFA,Avrupa,
560611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/560611.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
33
23
3
7
74
33
41
72
2
Fenerbahçe
33
20
9
4
75
34
41
69
3
Başakşehir
33
21
6
6
59
32
27
69
4
Beşiktaş
33
20
8
5
64
29
35
68
5
Trabzonspor
33
14
10
9
60
51
9
52
6
Göztepe
33
13
10
10
49
49
0
49
7
Sivasspor
33
14
7
12
44
48
-4
49
8
Kasımpaşa
33
13
7
13
55
55
0
46
9
Kayserispor
33
12
8
13
42
52
-10
44
10
Malatyaspor
33
10
10
13
35
43
-8
40
11
Bursaspor
33
11
6
16
43
47
-4
39
12
Akhisar Bld.Spor
33
10
9
14
42
52
-10
39
13
Antalyaspor
33
10
8
15
38
56
-18
38
14
Alanyaspor
33
10
7
16
52
57
-5
37
15
Konyaspor
33
9
9
15
36
39
-3
36
16
Osmanlıspor
33
8
9
16
48
58
-10
33
17
Gençlerbirliği
33
7
9
17
36
54
-18
30
18
Karabükspor
33
3
3
27
20
83
-63
12
34. Hafta Maçları
18.5.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
18.5.2018
Trabzonspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.5.2018
Gençlerbirliği - Bursaspor
19.5.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
19.5.2018
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
19.5.2018
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor
19.5.2018
Göztepe - Galatasaray
20.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2018
Alanyaspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1