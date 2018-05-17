Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı çıkışı ASpor'da yer alan habere göre Mustafa Cengiz, "UEFA ile görüştük. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına katılması için hiçbir engel yok. Bazı detaylar var, her şeyde mutabık kaldık. Bazı cezalar var ama kaldırılabilir. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Görüşmeler var, taraftarımız bilsin ki Galatasaray emin ellerde. Avrupa kupalarına katılacağız" diye konuştu.