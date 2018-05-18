Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner ve Ali Naibi’nin, Roma’da yaptığı görüşmelerin detayları belli oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde Liverpool’a elenerek veda eden İtalyan kulübü, Anderson Talisca’yı çok istiyor. Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızın 21 milyon avroluk tapusunu alarak yüksek bir bonservis bedeli belirlemesinden çekinen Roma yöneticileri, alternatif bir planı ortaya sundu. Beşiktaş’a bu parayı Roma kulübü anında gönderecek ve Talisca’nın tapusunu alacak. Bunun karşılığında ise Beşiktaş’a Edin Dzeko bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralık verilecek. İki kulüp prensipte anlaşmasına rağmen Dzeko’nun bu transferin gerçekleşmesi için çok önemli bir şartı var. Bosnalı golcü Beşiktaş’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılması şartıyla transfer görüşmelerine katılabileceğini iletti. Beşiktaş’ın Devler Ligi’ne katılması hâlinde siyah-beyazlı formayı giyecek olan Dzeko’nun yıllık istediği ücret ise yöneticileri düşündürüyor. Yıldız golcünün menajeri, Beşiktaş’ta Alvaro Negredo’nun 4,3 milyon avro aldığını hatırlattı ve Dzeko’nun 4,5 milyon avro istediğini iletti.