Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray’da maça artık saatler kalırken, her geçen dakika heyecan artıyor. Dün 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun yıldönümü kutlanırken, teknik direktör Fatih Terim tam gece 12’de camiaya bir mesaj göndermişti. Tecrübeli teknik adamın “Biz 17 Mayıs’ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. #NiceKupalara” şeklindeki mesajı, yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın, “Siz müzemizde bir kupa görüyorsunuz ama biz tüm zorluklara rağmen inanmanın, emek vermenin ve yılmamanın eserini görüyoruz” diye ifadeleri, Taffarel’in paylaşımları futbolcuları olumlu anlamda çok etkiledi.



Şampiyonluk yemini

Fatih Terim’in, Arsenal ile oynanan final maçı öncesindeki soyunma odasındaki görüntülerini de izleyen futbolcular “Hocamız hiç değişmemiş. O gerçek bir imparator ve hep öyleymiş” diye yorumlarda bulundu. Kaptan Selçuk İnan, takım arkadaşlarına Galatasaray’ın finallerin takımı olduğunu ve taraftarını hep kazandırmaya alıştırdığını anlatırken “Göztepe maçında hocamız ve taraftarımız için oynayacağız” ifadeleriyle arkadaşlarını motive etti. Tüm takımda kenetlenme daha da artarken, futbolcular birbirlerine “Biz de hocamız ve taraftarımız için Göztepe’yi devirip şampiyon olacağız” diye söz verdi.

16’ncı kral

Galatasaray, Gomis’le 16. defa gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü, bir gol daha atarsa 28 golü bulunan Alex’in ‘en çok gol atan yabancı’ rekorunu da kırmış olacak. Son 30 yılda Galatasaray’da 8 defa gol kralı çıkarken, Cimbom bu sezonların 6’sında şampiyon olmuştu.