Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evkur Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı canlı skor kaç kaç ve Malatya Kayseri maçı şifresiz canlı anlatım izle detayları burada. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Malatyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Futbol severler ise Malatyaspor Kayserispor maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Malatyaspor, ligde oynadığı 33 maçın ardından 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde ederek; 40 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligin flaş ekibi Kayserispor ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 44 puanla Malatya'nın bir üstünde 9. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Malatya, güçlü rakibi Kayseri'yi kendi evinde geçerek ligi 3 puanla kapatmak istiyor. Kayserispor ise Malatya deplasmanından gol veya goller bularak ligi 3 puanla bitirmeyi hedefliyor. Malatya, Kayseri maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özeti turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

EVKUR YENİ MALATYASPOR SEZONU EVİNDE KAPATIYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun son maçında seyircisi önünde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 34. haftasında yarın saat 18.00’de Kayserispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da hedef galip gelerek sezonu galibiyetle kapatmak. Hazırlıklarını bu yönde yapan Malatya ekibinde 4 önemli eksiklik bulunuyor. Sezonu kapatan Michael Pereira'nın yanı sıra Galatasaray maçında Arturo Mina, Issam Chebake ve Eren Tozlu'nun da yarınki maçta takımdaki yerini alamayacakları açıklandı.

Zorlu karşılaşma öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir sezonu Kayseri maçıyla geride bırakacaklarını hatırlatarak, sezon içerisinde emek harcayan, bütün oyuncularına teşekkür etti. Yarın saat 18.00’de başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor müsabakasını Volkan Bayarslan yönetecek.

İki renktaş takımın karşılaşmasının iftar saatine denk gelmesi nedeniyle de Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyesi Sait Aybak tarafından kumanya dağıtılacağı belirtildi.

- EVKUR YENİ MALATYASPOR ALTYAPISI GELECEKTEN UMUTLU

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, altyapının geleceğiyle ilgili olumlu konuşarak, “İlerde Yeni Malatyaspor formasını giyebilecek çok sayıda futbolcu yetiştireceğimizi düşünüyorum. Yapılan yatırımın verilen emeğin meyvesini çok yakın zamanda göreceğimize inanıyorum” dedi. Sarı-kırmızılı takımın yeni tesislerinde İHA’ya açıklamalarda bulunan Doğandemir, bu sene 3. Lig'e yükselen Adıyamanspor’a pilot takım teklifinde bulunduklarını kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor altyapısından önümüzdeki yıllarda profesyonel liglerde forma giyebilecek çok sayıda futbolcunun yetişmeye başlayacağını düşündüğünü ifade eden Doğandemir, “Altyapıya yapılan yatırım meyvesini çok yakın zamanda verecek. Altyapı sorumlumuz Mehmet Maden ve sportif direktörümüz Ali Ravcı, 3. Lig'e yükselen Adıyaman takımıyla görüşme halindeler. Yakın bir il olması sebebiyle orayı pilot takım haline getirerek U21 takımında yaşı dolmuş çocuklarımızı kiraya vererek gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Kamuoyunun yakından tanıdığı Burak Kavlak, Furkan Pekşen, Samet Damlu, Furkan Yiğit ve İsmail Baran Karakoç gibi çocuklarımızı sözleşmelerini yaparak kiralık olarak göndermeyi planlıyoruz. Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Pütürge Belediyespor’a da başkanımızın belirttiği gibi aynı şekilde destek vereceğiz. Malatya’da bir takımın artık 3. Lig'e çıkması zorunlu hale geldi. Büyükşehir olmuş bir il için pilot takıma mutlaka sahip olmamız lazım. Bu şehrin artık ikinci profesyonel takıma ihtiyacı var. Malatyalı genç futbolcuların bir seviyeye gelmeleri için artık Yeşilyurt ya da Pütürge takımlarının 3. Lig'e yükselmesi lazım. Bu takımların başarılı olmaları için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

“Oyuncuların gelişimlerinde emeği var”

Türkiye Finallerine katılan U14 takımının bu sezon sergilediği performansın göğüslerini kabarttığını dile getiren Doğandemir, “Ligde iyi bir performans sergilediler. Sezonu 50 puan üzerinde Tabzonspor’un ardından 2. sırada tamamladılar. Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdiler. Çocuklarımız Trabzonspor, Bursaspor ve Altınordu takımlarıyla aynı grupta mücadele ettiler. Talihsiz şekilde iki maçı kaybedip son müsabakada berabere kaldılar. Bizim için alınan sonuçlardan ziyade takımımızın bu başarıyı gösterip şampiyonaya katılması önemliydi. Oyuncuların gelişimlerinde emeği olan Tuncay Selçuk ve Murat Uçkun’a teşekkür ediyorum. Geçen yıl U13 kategorisinde Malatya’da bizleri en iyi şekilde temsil etmişlerdi. Kahramanmaraş’ta finalde elenmişlerdi. Tuncay hocamız yaz kış demeden çocuklarla birebir ilgilenerek onların gelişimine katkı sağlıyor” diye konuştu.