Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Karabükspor maçı canlı skor kaç kaç ve Trabzon Karabük maçı şifresiz canlı anlatım izle detayları burada. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, Karabükspor'u konuk ediyor. Futbol severler ise Trabzonspor Karabükspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Trabzonspor, ligde oynadığı 33 maçın ardından 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligden düşmeyi haftalar öncesinden garantileyen Kardemir Karabükspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 27 mağlubiyet alarak 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan bordo-mavililer, Karabük karşısında ligi 3 puanla bitirmek istiyor. Karabükspor ise zorlu Trabzon deplasmanında rakibine şoku yaşatmak istiyor. Trabzonspor Karabükspor maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

TRABZONSPOR’DA FUTBOLCULAR ÇALIMBAY’A VEDA ETTİ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün 16.00’da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil Ahmet, Castillo, Burak ve Rodallega ile izinli olan Olcay ve Onazi katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynanırken, son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

ÇALIMBAY’A VEDA

Bu arada antrenmanın ardından ise futbolcular, Kardemir Karabükspor maçı sonrası bordo-mavili takım ile yollarını ayıracak teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra futbolcular hep birlikte teknik heyeti alkışlayarak veda etti.

KARDEMİR KARABÜKSPOR, TRABZON'A 7 EKSİKLE GİTTİ

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, Trabzon'a gitti.

Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, önce kara yoluyla Ankara'ya, daha sonra da hava yoluyla Trabzon'a geçecek.

Kırmızı-mavili ekibin kafilesinde, ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Luis Ibanez, Marius Alexe ve Adam Stahl ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ve Leandrinho yer almadı.

Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta sakatlanan İshak Doğan ise Trabzon'a götürüldü. Bu oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak.