Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, Yemekteyiz kim kazandı 18 Mayıs sonuçları ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşacaksınız. TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında hafta finali heyecanı yaşanıyor. Bu cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak ve Yemekteyiz kim kazandı 18 Mayıs sonuçları belli oluyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında bu hafta Koray Hatem, Sümeyye Geçgün, Alev Borazan, Tuğçe Sökesoğlu, Hakan Kaya yarışmıştı. 5 yarışmacının her gün özel yemekler hazırlayarak kendilerinden bir şeyler kattıkları lezzetlerin ışığında yemeklerini diğer yarışmacılara beğendirmek için çabalıyor. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu TV 8 Yemekteyiz programında kazanan bu akşam belli oluyor.

YEMEKTEYİZ 18 MAYIS KAZANANI KİM OLDU?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Yemekteyiz programı 15:45'te başlayacak. Birinci açıklanır açıklanmaz haberimizde sizlerle olacak.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Yemekteyiz Koray Hatem kimdir nereli ne iş yapıyor? : Yemekteyiz birincisinin belli olacağı cuma günü ev sahibi Koray Hatem. 5. gün yarışmacısı olan Koray Hatem, 42 yaşında. Evli ve bir oğlu ve bir kızı olan Koray Hatem'in 3 boyutlu yazıcı satışı yaptığı bir şirketi var. Aslen İstanbullu olan Koray Hatem'in, su kayağı, yelken ve dalgıçlık yapmak hobileri arasında yer alıyor. Neşeli, eğlenmeyi seven ve sohbeti keyifli biri olduğunu söylüyor.

Yemekteyiz Sümeyye Geçğün kimdir 18 yaşındaki Sümeyya Geçğün, haftanın dördüncü günü yarışacak. Aslen Sinoplu olan Sümeyye Geçğün, bekar. Hemşirelik veya öğretmenlik okumak isteyen Sümeyye Geçğün, evde tek başına kalınca yemek yapmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyor. Kendini patavatsız, komik, eğlenceli ve tez canlı biri olarak nitelendiriyor.

Yemekteyiz Alev Borazan kimdir nereli ne iş yapıyor? : 64 yaşındaki Alev Borazan, haftanın üçüncü gününde yarışacak. Ev hanımı olan Alev Borazan'ın bir kızı ve iki torunu var. Aslen İstanbullu olan yarışmacı, yürüyüş yapmayı, alışveriş merkezlerine ve pazara gitmeyi çok seviyor. Çok konuşan ve kendini seven biri olduğunu söylüyor.

Yemekteyiz Tuğçe Sökesoğlu kimdir nereli ne iş yapıyor? : 28 yaşındaki Tuğçe Sökesoğlu, haftanın ikinci gününde yarışacak. Önceleri dizilerde oyunculuk yapan Tuğçe Sökesoğlu, şu an catering firmasında idari yönetici. Aslen Rizeli olan Tuğçe Sökesoğlu'nun en sevdiği aktiviteler ise alışveriş ve pilates yapmak ve halk oyunları oynamak. Çok uçlarda yaşayan, inanılmaz rahat birisi olduğunu söylüyor.

Yemekteyiz Hakan Kaya kimdir nereli ne iş yapıyor? : 46 yaşındaki Hakan Kaya, haftanın ilk gününde yarışacak. İki çocuk sahibi olan Hakan Kaya'nın memleketi Erzincan. Aslında bilgisayar mühendisi olan Hakan Kaya, şu anda finansal danışmanlık yapıyor. İlgi alanları arasında planörcülük, şiir okumak, gümüş takı tasarımı ve üretimi var. Kendini kararlı, kimseden çekinmeyen birisi olarak tanımlıyor.

YEMEKTEYİZ’DE BU HAFTA NELER OLDU?

Menüsündeki yemekleri hazırlayan Tuğçe Hanım, yoğunluktan ocaktaki kremayı unuttu. Onur Büyüktopçu kokuyu fark edip yarışmacıyı uyardı. Menüsünde domates çorbası bulunan Tuğçe Hanım, domates mevsiminde oldukları için bu yönde tercih kullandığını söyledi. Hakan Bey ise tam tersini iddia etti. Tuğçe Hanım, hazırladığı ara sıcağı beğenmeyen Alev Hanım'a 'buraya kurulup gelmişsiniz' şeklinde tepki gösterdi. Hakan Bey yorumlarına katılmadığı Alev Hanım'a masada açıkça sordu: 'Yemekleri mi yorumluyorsunuz yoksa kameralara mı oynuyorsunuz?'Onur Büyüktopçu, mutfakta yavaş hareket eden ev sahibi Alev Hanım'a hiç beklemediği bir şaka yaptı. Alev Hanım, yarışmacılar için verilen sürede yemeklerini hazırlamak için çabaladı ancak tatlı için süre yetmedi. Koray Bey, Alev Hanım'ın yaptığı çorbaya eleştiri getirdi. Koray Bey, içindeki hamurlardan dolayı çorbaya mantı benzetmesi yaptı. Hakan Bey, yemekleri masadaki yarışmacılar tarafından beğenilmeyen Alev Hanım'ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. İsim hatırlama konusunda zorluk yaşayan Alev Hanım, yarışmacı arkadaşlarına ilginç şekillerde hitap etti.

Yemekteyiz programındaki dış ses görenleri şaşırttı!

TV 8’de yayınlanan Yemekteyiz programındaki dış sesin kim olduğu merak ediliyordu. Yemekteyiz programında yüzünü görmediğimiz Tarkan Koç ifşa oldu. Yemekteyiz dış ses Tarkan Koç kimdir nereli fotoğrafı nasıl soruları merak ediliyor. Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur.

1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi.