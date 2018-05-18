Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'ın yeri doldu... Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi... İşte tüm detaylar...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup lider olarak çıkarak büyük sükse yapan, buna karşın Süper Lig'de son haftaya dördüncü sırada girerek hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Musa Çağıran ile anlaşma sağlandı.

Son yıllarda kadrosunun yaş ortalaması bir hayli yükselen Beşiktaş'ta yönetim, takımı gençleştirmeye çalışırken, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve ayrılması beklenen Atiba Hutchinson'ın yerine Musa'yı transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, ligden düşen ve kadrosundaki birçok oyuncuyu elden çıkarmaya hazırlanan Osmanlıspor ile de el sıkıştı.

Futbola Altay altyapısında başlayıp, 18 yaşında Galatasaray'a transfer olan, fakat sarı-kırmızılı takımda çok şans bulamayıp gönderilen Musa, ardından sırasıyla Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor ve Osmanlıspor'da forma giydi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Osmanlıspor formasıyla 28 maça çıkan ve 8 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.



