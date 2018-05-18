Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un devre arasında transfer ettiği Brezilyalı yıldız Robinho için flaş bir gelişme yaşandı. Sivasspor'da yılın flaş transferi Robinho'ya Katar'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı.



Sivasspor ile bir yıllık daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bu transfer teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Sivasspor'da 13 lig maçında 4 gol atan 34 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de ailesiyle mutlu olmasına rağmen Katar'dan gelen yüksek maaş teklifini değerlendirmek istediği ortaya çıktı. (Sporx)