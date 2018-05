Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş Final Four'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Bu sezonki dörtlü finalde CSKA Moskova, Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş İstanbul ve Zalgiris Kaunas mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Zalgiris basketbol maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek. Fener Zalgiris maçının saati ve şifresiz veren kanallar haberimizde. Bu sezonki dörtlü finalde CSKA Moskova, Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş İstanbul ve Zalgiris Kaunas mücadele edecek.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta oynanacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Sırp basketbolseverler, vatandaşları Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Doğuş'u favori görüyor. Fenerbahçe rakibini mağlup etmesi durumunda finalde CSKA Moskova - Real Madrid maçının kazananıyla oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Zalgiris basketbol maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Fener Zalgiris maçının saati ve şifresiz veren kanallar haberimizde.

FENERBAHÇE ZALGİRİS MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Avrupa Ligi Final-Four ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas ile saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zalgiris maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Final-Four karşılaşmaları Türksat üzerinden şifresiz yayın da yapan beIN SPORTS HABER HD kanalından canlı yayınlayacak.

BELGRAD FİNAL FOUR MAÇ PROGRAMI:

18 MAYIS CUMA:

19.00 (Yerel saat ile 18.00) Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris

22.00 (Yerel saat ile 21.00) CSKA Moskova-Real Madrid

20 MAYIS PAZAR:

Üçüncülük ve final maçları

FENERBAHÇE ZALGİRİS KARŞILAŞMASI ŞİFRESİZ OLACAK

Turkish Airlines EuroLeague Final Four heyecanı, 18-20 Mayıs't beIN Sports Haber'de şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. BeIn Sports Haber'e Digitürk üyeleri 83 nolu kanaldan ve Türksat Kablo TV üyeleri 223 nolu kanaldan erişebilecek. Ödemeli TV sistemi kullanmayan Türksat kullanıcıları ise Türksat 4A kanal frekans bilgileri ile kurulum yaparak şifresiz olarak izleyebilecek

FENERBAHÇE ZALGİRİS MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Fenerbahçe - Zalgiris maçını yayınlayacak beIN Sports Haber'in frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

beIN Sports Haber frekans ayarları nasıl yapılır?

beinSPORTS HABER spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

THY AVRUPA LİGİ DÖRTLÜ FİNALİ'NE DOĞRU

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri Dörtlü Final'e ilişkin, "Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece yarın oynayacağım Zalgiris maçını düşünüyorum." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Litvanya'dan Zalgiris, Rusya'dan CSKA Moskova ve İspanya'dan Real Madrid takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncu, Kalemegdan'da (Kale Meydanı) basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, ülkesi Sırbistan'da mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Diğer 3 takımın başantrenörünün eski öğrencileri olduğunun hatırlatılması üzerine Obradovic, "Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Onlarla dün akşam zaten birlikte keyifli vakti geçirmeye başladık. Çok kolay değil ama belki bu akşam da bir yerlere çıkarız, diye düşünüyorum. Bakalım yarın ne olacak. Dediğim gibi burada yer almaktan çok mutluyum. Dörtlü Final'e kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Jasikevicius'un ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Dostlarımı Belgrad'da görmekten gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Zalgiris'in önemli bir başarıyla buraya geldiğini belirten Obradovic, "Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece yarın oynayacağım Zalgiris maçını düşünüyorum. Salonda müthiş bir atmosfer olacaktır. Zalgiris'te Jankunas takımın lideri. Onu durdurmak isteyeceğiz. Belki de bize maçın sonunda onunla bir sürpriz yapmak istiyor olabilirler, biz de önlemimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin İtalyan oyuncusu Luigi Datome, şampiyonlukla kapattıkları geçen sezonun kendileri için olağanüstü geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Her Dörtlü Final kendi içinde özellikler taşır. Her Dörtlü Final'de başka deneyim kazanıyorsunuz. Maç içindeki her topun değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Buraya son derece hazır bir şekilde geldik. Taraftarımız başarımızın büyük bir parçası. Bize güven duyuyor olmalarından çok mutluyum. Aylar öncesinde biletlerini aldılar. Salonda çok fazla ses çıkacaktır. Oluşturacakları muhteşem ortam bize büyük yardımcı olacaktır."

Datome, "Şampiyon olursanız bu sefer de sakalını keser misin?" sorusuna ise esprili bir şekilde "Neden herkes sakalıma taktı, bilmiyorum. Herkes bu soruyu soruyor. Belki bunu bir basın mensubu yapmak ister ama bunun da bir anlamı olmaz." cevabını verdi.

- Jasikevicius: "Fenerbahçe Doğuş'a sürpriz yapmak istiyoruz"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın Fenerbahçe Doğuş karşısında sürpriz yaparak finale çıkmak istediklerini söyledi.

Belgrad'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Jasikevicius, "Son şampiyona karşı oynamak çok zor olacak. Hazır olup güzel bir basketbol oynamak istiyoruz. Dörtlü Final'de Obradovic'e karşı oynuyorsanız bu muhteşem bir başarıdır. Eminim ki Fenerbahçe Doğuş çok iyi oynayacaktır. Biz de hazırız ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Her gün performansımızı artırmaya çalıştık. En önemli kilit noktalardan birisi maç maç düşünmek. Bizim, takım olarak yaklaşımımız bu. Sadece yarın oynayacağımız Fenerbahçe Doğuş maçını düşünüyoruz. Fenerbahçe Doğuş karşısında sürpriz yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Litvanya temsilcisinin oyuncusu Paulius Jankunas ise Dörtlü Final'de yer almanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Itoudis: "Her takımın şansı yüzde 25"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Dörtlü Final'de takımının ortaya büyük bir karakter koyacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz karakterimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Hines ve De Colo olmadan play-off oynadık. Daha güçlü bir takım olarak ayağa kalktık. Süre alan oyuncular ciddi destek oldular. Daha güçlü bir takım olduk ve dayanışmamız oldu. Takımım büyük bir karakter ortaya koyacaktır. Her takımın şampiyonluk şansı yüzde 25 olacak."

Rus temsilcisinin İspanyol oyun kurucusu Sergio Rodriguez de eski takımına karşı oynayacağı için özel duygular hissettiğini dile getirdi.

Laso: "Şampiyonluktan sadece 2 maç uzaktayız"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, sezon içinde birçok sakatlık sorunu yaşamalarına rağmen Dörtlü Final'e kalmayı başardıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için zor bir yıl oldu. Çok fazla sakatlık yaşadık. Artık Dörtlü Final'i daha fazla oyuncumuz oynayacak durumda. Burada olmaktan mutluyuz ve maça hazırız. Önemli bir başarıdır buraya gelmek. Şampiyonluktan sadece 2 maç uzaktayız. Bir başantrenör olarak takımımın performansından memnunum. Dörtlü Final'e hazırız."

Real Madrid'in Sloven genç yıldızı Luka Doncic ise 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Avrupa Ligi'ni de alarak büyük bir başarı yakalamak istediğini kaydetti.

Bertomeu: "2,2 milyon basketbolsever maçları tribünden izledi"

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Jordi Bertomeu, Dörtlü Final'e kalan takımlara başarılar diledi.

Dörtlü Final organizasyonunun açılış konuşmasını yapan Bertomeu, her geçen yıl Dörtlü Final'e kalmanın zorlaştığını vurgulayarak, "Sonunda bu organizasyonu Belgrad'da yapıyoruz. Avrupa Ligi'nde son derece başarılı bir formata geçtiğimizi gördük. 2,2 milyon basketbolsever bu sezon maçları tribünden izledi. Tüm kıtalarda maçlar canlı yayınlandı. 2 ülkeye daha lisans vereceğiz. Almanya ve Fransa'ya 2019-2020 sezonu için lisans verdik. Dörtlü Final'de Belgrad, daha önce görülmemiş şekilde basketbol patlaması yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.



EFSANELERİN FAVORİSİ FENERBAHÇE DOĞUŞ

Türk basketbolunun efsane oyuncuları Mirsad Türkcan ve İbrahim Kutluay, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak Fenerbahçe Doğuş'u organizasyonun favorisi olarak gösterdi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final organizasyonu için bu şehirde bulunan sarı-lacivertli takımın eski yıldız oyuncuları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Doğuş'un yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'le finale çıkma mücadelesi vereceğini hatırlatan Türkcan, ilk maçların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk 10 dakika çok önemlidir. Zalgiris için play-off oynamak bile yeterliydi ama Dörtlü Final'e geldiler. Çok büyük bir iş başardılar. Koçları Sarunas Jasikevicius çok heyecanlı. Bu heyecan bize tehlike oluşturabilir. Bence Fenerbahçe Doğuş bu turnuvanın favorisi. Başında defalarca bu seviyede yer almış, şampiyonluklar yaşamış Obradovic var. Fenerbahçe'nin üst üste ikinci kez bu kupayı kazanarak tarihe geçeceğini düşünüyorum."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu başarı da büyük bir rol oynadığını vurgulayan Türkcan, "Fenerbahçe'ye beni 2007'de başkan Aziz Yıldırım davet etti. O zaman her şeyi adım adım anlattı. Anlattığı her şey gerçek oldu. Basketbolu nasıl bu seviyelere getireceğini anlattı. Her şey anlattığı gibi oldu. Türk basketbolu için Fenerbahçe'nin 4 yıl üste üste burada olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kutluay: "Bu turnuvanın favorisi Fenerbahçe Doğuş'tur"

İbrahim Kutluay, sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa ulaşacağına inandığını ancak Zalgiris'in de tehlikeli bir ekip olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli takımın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu anlatan Kutluay, şunları kaydetti:

"Bu turnuvanın favorisi Fenerbahçe Doğuş'tur. Hem geçen senenin şampiyonu hem de iki eksiğe rağmen büyük ölçüde takımın korunması bu düşünceyi ortaya çıkarıyor. İlk maçlar her zaman zordur. Zalgiris tehlikeli bir takım. Özellikle atletik yapılılar, tempolu oynuyorlar ve rakibi bozuyorlar. Bizim için tehlikeli bir takım gibi gözüküyor. Müthiş bir basketbol oynuyorlar ama oyuncu kalitesi ve derin kadroya sahip olmamız da bizim avantajımız. Tabii koç faktörü de var. Obradovic'in tek maçlı sistemlerdeki özelliğini biliyoruz. Dörtlü Final'de yaptığı hamlelerle ön plana çıkıyor. Zalgiris ise buraya aç ve kaybedecek bir şeyi olmadan geliyor. Avantajlı tarafları bu."

Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nı aldığını hatırlatan Kutluay, "Buradan da bir Avrupa Ligi kupası alırsak, Avrupa'nın en büyük iki organizasyonunu Türkiye'ye getirmiş olacağız. Bu da Türk basketbolu ve sporu için müthiş bir şey olacak. İnşallah hem Fenerbahçe'miz hem de Türkiye büyük bir mutluluk yaşar." diyerek sözlerini tamamladı.