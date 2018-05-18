Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım sahadan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu elde edecek. Galatasaray'da bu maç öncesi futbolcuların oruç tutup tutmayacakları merak ediliyordu.

FUTBOLCULAR ORUÇ TUTMAYACAK

Süper Lig'de şampiyonluk için Göztepe deplasmanından 1 puan alması gerekn Galatasaray'da Müslüman futbolcular toplanarak ortaklaşa bir karar aldı.

Futbolarena'nın haberine göre; Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolcuların bir bölümü, Göztepe ile oynanacak karşılaşmada oruç tutmama konusunda fikir birliğine vardı. Göztepe karşılaşmasında sarı kırmızılı takımda hiçbir futbolcu oruçlu olmayacak.