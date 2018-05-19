Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta ve Göztepe GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili aramalarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyonluğa rakiplerinden bir adım önde olarak giren ve dananın kuyruğunun kopacağı haftada Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Futbol severler ise GS Göztepe maçı canlı anlatımı ve Göztepe GS maçı saat kaçta? gibi detayları sorguluyor. Galatasaray, ligde oynadığı 33 maçın ardından 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek; 72 puanla lider. Göztepe ise bu sezon Süper Lig'e çıkarak 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 49 puanla 6. sırada, oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Galatasaray, Göztepe deplasmanında beraberlik veya galibiyet alırsa, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarının sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Göztepe ise lider Galatasaray'a son haftada şoku yaşatmak için sahada olacak. Göztep Galatasaray maçının şifresiz canlı anlatımı, saati, maç skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Bu akşam saat 19:00'da başlayacak Göztepe Galatasaray maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

17 Mayıs ruhu

G.Saray’da 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun yıldönümü kutlandı. Futbolcular “Biz de hocamız için Göztepe’yi devirip şampiyon olacağız” diye söz verdi. Şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray’da maça artık saatler kalırken, her geçen dakika heyecan artıyor. Dün 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun yıldönümü kutlanırken, teknik direktör Fatih Terim tam gece 12’de camiaya bir mesaj göndermişti. Tecrübeli teknik adamın “Biz 17 Mayıs’ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. #NiceKupalara” şeklindeki mesajı, yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın, “Siz müzemizde bir kupa görüyorsunuz ama biz tüm zorluklara rağmen inanmanın, emek vermenin ve yılmamanın eserini görüyoruz” diye ifadeleri, Taffarel’in paylaşımları futbolcuları olumlu anlamda çok etkiledi.

Şampiyonluk yemini

Fatih Terim’in, Arsenal ile oynanan final maçı öncesindeki soyunma odasındaki görüntülerini de izleyen futbolcular “Hocamız hiç değişmemiş. O gerçek bir imparator ve hep öyleymiş” diye yorumlarda bulundu. Kaptan Selçuk İnan, takım arkadaşlarına Galatasaray’ın finallerin takımı olduğunu ve taraftarını hep kazandırmaya alıştırdığını anlatırken “Göztepe maçında hocamız ve taraftarımız için oynayacağız” ifadeleriyle arkadaşlarını motive etti. Tüm takımda kenetlenme daha da artarken, futbolcular birbirlerine “Biz de hocamız ve taraftarımız için Göztepe’yi devirip şampiyon olacağız” diye söz verdi.

16’ncı kral

Galatasaray, Gomis’le 16. defa gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü, bir gol daha atarsa 28 golü bulunan Alex’in ‘en çok gol atan yabancı’ rekorunu da kırmış olacak. Son 30 yılda Galatasaray’da 8 defa gol kralı çıkarken, Cimbom bu sezonların 6’sında şampiyon olmuştu.

Gerçekler beni işaret ediyor

Galatasaray’da 26 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimde 4 adaydan biri olan Ali Fatinoğllu, seçimde en şanslı ismin kendisi olduğunu söyledi. Projelerinden birinin “Galatasaray festivalleri” düzenlemek olduğunu söyleyen Fatinoğlu “Stadımızın içinde ve dışında yapacağı sarı günler, kırmızı günler etkinlikleriyle ek gelirler elde edeceğiz. Hedefim en kötü ihtimalle üçüncü senemizde Galatasaray’ın gelirlerini giderlerinin üstüne çıkarmak olacak. Benim dışımdaki üç adayın hiçbir ciddi projesi olduğunu duymadım. Ben konuştukça herkes benim projelerimi sahiplenmeye başladı” diye konuştu.

Seçim bende

Seçim için öngörülerini aktaran Ali Fatinoğlu “Galatasaray’ı 427 milyon zarar ettiren Dursun Özbek’i doğru bulmuyorum. Mustafa Cengiz’in iş tecrübesi ve kariyerine baktığımızda Galatasaray gibi büyük bir ekonomiyi yönetebilecek bir altyapısı olmadığını görüyoruz. Ozan Korkut henüz çok genç bir arkadaş, henüz yönetim kurullarında yer almaya bile hazır değil. Galatasaray genel kurulu dünyanın en kültürlü genel kuruludur. Adaylara bakar, gerçekleri görür. Bu gerçekler de beni işaret ediyor. Camiadaki bütün kaliteli isimler oyunu bana vereceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK

Ali Fatinoğlu, taraftara mesaj gönderdi. “Galatasaray taraftarı rahat olsun” diyen Fatinoğlu “Kulüp bugüne kadar mali olarak kötü yönetildi ama ben ve ekibim artık geliyoruz. ‘Başarılı bir geçmiş, güçlü bir gelecek. Sadece Galatasaray için’ sloganıyla geliyoruz” dedi.

Süper baba!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmlarına erken başlayan Beşiktaş’ın ilk bombaları belli oldu: Demba Ba ve Emre Akbaba... Siyah-beyazlılara dönmeyi çok isteyen Demba Ba ile anlaşmaya varıldı. Senegalli yıldız devre arasında yapılan transfer görüşmelerindeki kaprislerinden vazgeçti. Golcü oyuncu 2,5 yıllık sözleşme istemiş, 3,5 milyon avro da sezonluk ücret talep etmişti. Yeni anlaşmaya göre 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma yapılacak ancak yılllık ücreti ise 2 milyon avro olacak. Bu şartları kabul eden Demba Ba sözleşme bitiş tarihi olan 30 Haziran’dan sonra Beşiktaş’a imza atacak. Ayrıca Senegalli yıldızın gelmesi, Burak Yılmaz transferini etkilemeyecek. Takıma beklenen katkıyı veremeyen Negredo ve Love’u göndermeyi planlayan yönetim, Şenol Güneş’e gol makineleri Demba Ba ve Burak Yılmaz’ı teslim ederek golcü açığını kapatmış olacak.

Love+Fatih

Beşiktaş’ın diğer bombası ise bu sezon yıldızı parlayan Emre Akbaba... Talisca’nın takımdan ayrılması durumunda gol yollarında ekili bir orta saha oyuncuna ihtiyaç duyacak olan siyah-beyazlılar genç yıldız için gemileri yakmış durumda. Aytemiz Alanyaspor forması ile bu sezon 33 maça çıkan, 14 gol atarken arkadaşlarına da 7 gol pası veren 25 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Her iki ayağını da çok iyi kulanması sebebiyle Şenol Güneş’in de çok istediği yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli ise takas formülüyle aşılacak. Yönetimin Alanyaspor’a 2 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra Vagner Love ve 20 yaşındaki genç stoper Fatih Aksoy teklif etti. Alanyaspor cephesinden bu teklifin olumlu karşılandığı ancak bonservis bedeli için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da 18 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile yarın oynadığı maçta istediği skorla ayrıldığı takdirde kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 18'i ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan istediği skorla ayrılması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bölümü ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İzmir deplasmanından galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 18'i ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Galatasaray'da bu sezon transfer edilen Bafetimbi Gomis, Maicon Roque, Mariano Filho, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Jason Denayer, Cedric Carrasso, Yuto Nagatomo ile Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve genç oyuncu Ozan Kabak ilk kez Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk görecek.

10 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması durumunda, kadrosunda bulunan 10 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir ülkenin en üst liginde şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılı takımda Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaşacak.

En fazla şampiyonluğu Hakan Balta yaşadı

Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcular arasında en fazla Süper Lig şampiyonluğunu tecrübeli oyuncu Hakan Balta gördü.

Sezon başında teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ancak Fatih Terim'in göreve gelmesiyle tekrar takıma dahil edilen Hakan Balta, sarı-kırmızılı takım ile daha önce 4 kez Süper Lig şampiyonu oldu.

Tecrübeli futbolcu ligde bu sezon hiçbir maçta forma giymemesine rağmen takımın en fazla şampiyonluk yaşayan ismi olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Hakan Balta'yı üçer şampiyonlukla kaleci Fernando Muslera ve Selçuk İnan takip ederken, kaleci Eray İşcan 2, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Koray Günter ve Tarık Çamdal da birer kez Süper Lig kupasını kaldırma mutluluğuna erişti.

Farklı liglerde şampiyonluk yaşayanlar

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların 8'i daha önce farklı liglerle şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Fernando ve Maicon Porto ile Portekiz, Mariano Fluminense ile Brezilya, Latovlevici Steaua Bükreş ile Romanya, Linnes Molde ile Norveç, Belhanda Montpellier ile Fransa ve Dinamo Kiev ile Ukrayna, Denayer Celtic ile İskoçya, Eren Derdiyok da Basel ile İsviçre'nin en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Günün maç programı:

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)