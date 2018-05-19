Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig gol maç sonuçları, Süper Lig fikstür, Süper Lig puan durumu ve Süper Lig gol krallığı bu haberde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig bu akşam itibarıyla sonuçlanıyor. Futbol severler ise Süper Lig puan durumu, Süper Lig fikstür, Süper Lig maç sonuçları ve Süper Lig gol krallığı gibi konuları araştırıyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin maçları bu akşam oynanacak. Bu üç maçın yanında şampiyonluk şansı kalmayan son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, Sivasspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Maç sonuçlarından önce ve sonra ise futbol severler Süper Lig maç sonuçları, Süper Lig gol krallığı, Süper Lig fikstür ve Süper Lig puan durumunu merak ediyor...

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Süper Lig fikstür

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u, Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacakken; Galatasaray, Göztepe deplasmanında puan ya da puanlarla ayrılarak şampiyonluk için yarışacak. Bu kritik dört maçta bu akşam saat 19:00'da beIN Sports ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.

Süper Lig puan durumuna göre Galatasaray'a bir puan yetiyor...

Ligde 33 hafta geride kalırken 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 72 puanla lider olan Galatasaray, Göztepe deplasmanından bir puanla ayrılırsa diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 33 hafta sonunda 74 gol atarak, kalesinde 33 gol gördü ve 41 averajı bulunuyor. 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 69 puana sahip. Fenerbahçe ise 75 gol atarak 34 gol kalesinde gördü ve Galatasaray'la aynı averajda... Medipol Başakşehir ise 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle Fenerbahçe ile aynı puanda yer alırken ligde 3. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 59 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü. Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş ise 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 68 puanla 4. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise rakip fileleri 64 kez sarsarken; kalesinde sadece 29 gol görerek bu sezon ligin en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunduruyor.

Süper Lig'e veda eden takımlar

Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, bu sezon Süper Lig'e veda ettiler.

Süper Lig gol krallığı

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de 31 kez ilk onbirde olmak üzere oynadığı 32 maçın ardından 28 golle zirvede bulunuyor. Trabzonspor'lu milli futbolcu Burak Yılmaz ise 25 kez ter döktüğü ve 25'inde de ilk onbirde başladığı bu serüvende Gomis'in ardındaan 23 golle 2. sırada yer alıyor. Konyaspor'dan Adis Jahovic 18 golle üçüncü, Fenerbahçeli Giuliano, Kayserispor'lu Umur Bulu, Aytemiz Alanyaspor'lu Emre Akbaba ise 14 golle 4, 5, 6'ncı sıradaki yerini koruyor. 13 golle Vagner Love, Emmanuel Adebayor, Trezeguet ve Anderson Talisca, takımlarına direk katkı yapan isimler oldu.