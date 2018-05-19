Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonu tarihte eşine az rastlanır bir yarışa ve heyecana sahne oldu. Haftalardır devam eden zirvede köşe kapma yarışında artık sona gelindi. Son haftaya şampiyonluk umudunu taşıyan 3, Şampiyonlar Ligi umudunu taşıyan 4 takım geldi. Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı yok. Ancak ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’ne kalabilme umudu var. Lider Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi için Göztepe deplasmanında 1 puan alması yeterli olacak. Galatasaray’ın yenilmesi hâlinde ise şampiyonu âdeta fotofiniş belirleyecek. Bu durumda Fenerbahçe ve Başakşehir’in alacağı sonuçlara göre ikili, ya da üçlü averaj hesapları devreye girecek.

Şampiyon Galatasaray: Galatasaray, Göztepe deplasmanında 1 puan alması hâlinde 2017-2018 sezonunu zirvede tamamlayacak ve 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyon Fenerbahçe: A. Konyaspor galibiyeti şart. Ayrıca G.Saray’ın, Göztepe’ye yenilmesi, Başakşehir’in de Kasımpaşa’ya puan kaybetmesi gerekiyor. Üç takım aynı puanda buluşursa üçlü averaj Başakşehir’e yarıyor.

Şampiyon Başakşehir: G.Saray’ın Göztepe’ye yenilmesi durumunda, Kasımpaşa galibiyeti ikili averajda G.Saray’a üstünlüğü bulunan Başakşehir’i şampiyon yapıyor.