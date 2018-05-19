Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koskoca bir sezonun son maçına gelindi... Galatasaray, bugün sahadan mağlubiyetle ayrılmadığı takdirde tarihindeki 21’inci lig şampiyonluğunu ilan edecek. Fatih Terim yönetiminde, zorlu engelleri aşan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında da hata yapmadan mutlu sona ulaşacaklarından emin. Beraberlik yetse de sarı-kırmızılılar bu akşam galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Geçen haftaki gibi baskın bir oyun anlayışıyla maça başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda durmak yasak. Rakibin hücum bölgesinde pas yapmasına kesinlikle izin vermek istemeyen Fatih Terim, Donk ile Fernando’ya görev verdi. Cimbom’un iki orta sahası top rakipteyken ikinci pasa müsaade etmemeye çalışacak. Galatasaray bugün erken gol bulup maçın son bölümünü stressiz geçirmek istiyor.