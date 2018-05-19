Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de kapanışı Konya galibiyetiyle yapmak istediklerini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Elbette şampiyonluk istiyoruz ama malum, ipler elimizde değil” ifadesini kullandı. Oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında konuşan Kocaman, zafere ulaşmaları için Galatasaray’ın mağlup olması, Başakşehir’in de puan kaybetmesi gerektiğini hatırlatırken, “Ancak ne olursa olsun biz kazanmak zorundayız. Zira Şampiyonlar Ligi de şampiyonluk kadar önemli. Cebimizdeki bileti yakmayalım” ikazı yaptı. Sezonu en kötü ihtimalle ikinci bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Aykut Kocaman, “Son düdük çalana kadar motivasyonunuzu koruyun. Hiç değilse avucumuzun içindeki Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırmayalım” uyarısında bulundu.

Giuliano sağa

Cezalı olan Skrtel’in boşluğunu Neto’yla doldurmak zorunda kalacak olan Aykut Kocaman, Dirar’ın yokluğunu ise 4-4-2’yle kapatacak. Tecrübeli teknik adam Giuliano’yu yine sağa çekip, forvette Soldado-Fernandao ikilisini kullanacak.