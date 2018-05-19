Ligin büyük bölümünde zirveyi Galatasaray ile paylaşan ancak son hafta öncesinde averajla üçüncü sırada bulunan Başakşehir, şampiyonluk için pusuda bekliyor. Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında mağlup olması durumunda Kasımpaşa galibiyetinin kendilerini şampiyon yapacağını dile getiren teknik direktör Abdullah Avcı “Biz Kasımpaşa maçını kazanarak üzerimize düşeni yapacağız. İzmir’den bizim için sevindirici bir haber de alabiliriz. Lig hata affetmez. Galatasaray’ın yapacağı bir hata bizi şampiyon yapabilir” dedi. Lig yarışını son haftaya kadar taşıyan bütün takımların tebrik edilmeyi hak ettiğini söyleyen Avcı “Bu sezonki yaşanan heyecanda ve çekişmede Başakşehir’in büyük payı oldu. Oyuncularım benim gözümde şampiyondur” dedi.
Neden olmasın
19.05.2018 - 05:57 | Son Güncelleme: 19.05.2018 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir’in hocası “Lig hata kabul etmez. Rakibimizin en küçük hatasında şampiyon belki de biz oluruz” dedi
Etiketler : başakşehir,süper lig,
560829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/560829.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
33
23
3
7
74
33
41
72
2
Fenerbahçe
33
20
9
4
75
34
41
69
3
Başakşehir
33
21
6
6
59
32
27
69
4
Beşiktaş
33
20
8
5
64
29
35
68
5
Trabzonspor
34
15
10
9
63
51
12
55
6
Göztepe
33
13
10
10
49
49
0
49
7
Sivasspor
33
14
7
12
44
48
-4
49
8
Kasımpaşa
33
13
7
13
55
55
0
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
55
-11
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
38
45
-7
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
44
53
-9
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
55
59
-4
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
43
48
-5
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
40
59
-19
38
15
Konyaspor
33
9
9
15
36
39
-3
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
49
60
-11
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
37
54
-17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
20
86
-66
12
34. Hafta Maçları
18.5.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
18.5.2018
Trabzonspor 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.5.2018
Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
19.5.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
19.5.2018
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
19.5.2018
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor
19.5.2018
Göztepe - Galatasaray
20.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2018
Alanyaspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1