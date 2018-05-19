Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin büyük bölümünde zirveyi Galatasaray ile paylaşan ancak son hafta öncesinde averajla üçüncü sırada bulunan Başakşehir, şampiyonluk için pusuda bekliyor. Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında mağlup olması durumunda Kasımpaşa galibiyetinin kendilerini şampiyon yapacağını dile getiren teknik direktör Abdullah Avcı “Biz Kasımpaşa maçını kazanarak üzerimize düşeni yapacağız. İzmir’den bizim için sevindirici bir haber de alabiliriz. Lig hata affetmez. Galatasaray’ın yapacağı bir hata bizi şampiyon yapabilir” dedi. Lig yarışını son haftaya kadar taşıyan bütün takımların tebrik edilmeyi hak ettiğini söyleyen Avcı “Bu sezonki yaşanan heyecanda ve çekişmede Başakşehir’in büyük payı oldu. Oyuncularım benim gözümde şampiyondur” dedi.