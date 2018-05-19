Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş için her şey bitmiş değil. Şampiyonluk şansını kaybeden siyah-beyazlılar, son haftada Devler Ligi için şansını zorlayacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiası için bugün Sivasspor’u yenerek karşılaşmayı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yönetimin ve taraftarın beklentisi Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak. Ancak bunun için Beşiktaş’ın maçını kazanması ve hem Başakşehir hem de Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi gerekiyor. Aksi durumlarda siyah-beyazlılar 3’üncü yada 4’üncü olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo ve Atiba, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor maçı öncesi izin alarak ülkesi Portekiz’e giden Quaresma da takımını yalnız bırakacak.

REKOR ORTAKLIĞI

Beşiktaş bu akşam Sivasspor’u yenmesi durumunda iç sahadaki puanını 45’e yükseltecek. Siyah-beyazlılar bu başarıyı sağlaması hAlinde Şenol Güneş de; 1996-1997’de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003’te takımın başında bulunan Mircea Lucescu’nun iç sahadaki 45 puanlık rekorunu egale edecek.