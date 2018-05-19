Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı skor kaç kaç ve FB Konya maçı şifresiz canlı anlatım izle ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde yer alıyor. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Futbol severler ise FB Konya maçı şifresiz canlı anlatımı ve Fenerbahçe Konya maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Fenerbahçe, ligde oynadığı 33 maçın ardından 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 69 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Atiker Konyaspor ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 36 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde Galatasaray'ın Göztepe karşısında mağlup olması durumunda şampiyonluk şansı süren Fenerbahçe, Atiker Konyaspor engelini geçerek son ana kadar bu şampiyonluğu kovalamak için sahaya çıkıyor. Ligde kalmayı garantileyen Konyaspor ise güçlü rakibi Fenerbahçe'ye kendi evinde şoku yaşatmak istiyor. FB Konya maçı skoru, maçın canlı anlatımı ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Atiker Konyaspor maçı saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Maçın şifresiz ve canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Bilet yanmasın

Süper Lig’de kapanışı Konya galibiyetiyle yapmak istediklerini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Elbette şampiyonluk istiyoruz ama malum, ipler elimizde değil” ifadesini kullandı. Oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında konuşan Kocaman, zafere ulaşmaları için Galatasaray’ın mağlup olması, Başakşehir’in de puan kaybetmesi gerektiğini hatırlatırken, “Ancak ne olursa olsun biz kazanmak zorundayız. Zira Şampiyonlar Ligi de şampiyonluk kadar önemli. Cebimizdeki bileti yakmayalım” ikazı yaptı. Sezonu en kötü ihtimalle ikinci bitirmeleri gerektiğini vurgulayan Aykut Kocaman, “Son düdük çalana kadar motivasyonunuzu koruyun. Hiç değilse avucumuzun içindeki Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırmayalım” uyarısında bulundu.

Giuliano sağa



Cezalı olan Skrtel’in boşluğunu Neto’yla doldurmak zorunda kalacak olan Aykut Kocaman, Dirar’ın yokluğunu ise 4-4-2’yle kapatacak. Tecrübeli teknik adam Giuliano’yu yine sağa çekip, forvette Soldado-Fernandao ikilisini kullanacak.

O maçlar bizi çok yıprattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karabük maçı sonrası basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Karşılaşmaya Soldado-Fernandao ikilisiyle başlayan Kocaman, ilk defa çift forvet oynattığı yönündeki yorumlara tepki gösterirken “Bunlar klişe. Sürekli çift forvet oynadık biz. Bu sezon maçların yüzde 80-90’ında saha yerleşimimiz tamamen 4-4-2 şeklinde oluyor. Biraz dolaşan, saha içinde mesafe kat eden oyuncular olduğu zaman forvet tiplemesinin dışına çıkmış gibi gözüküyor zihinlerde ama öyle değil. Oyun formatımız, saha yerleşimimiz tamamen çift forvet üzerine kurulu” ifadesinde bulundu. Algı operasyonu vurgusu yapan tecrübeli teknik adam “Bunlarla uğraşmaktan, anlatmaya çalışmaktan yoruldum artık. Aslında cevap vermeye gerek bile yok. Yorumcularla farklı düşünüyoruz” dedi.



Düşenlere 4 puan verdik



Sezon boyunca çok kritik puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Aykut Kocaman, Özellikle Kayseri ve Gençlerbirliği maçlarının şampiyonluk yarışında etkili olduğuna dikkat çekti. “Benim için en yaralayıcı olan evimizde oynadığımız Kayseri ve Gençlerbirliği karşılaşmaları” diyen Aykut Hoca “O iki maçta 5 gol attık 5 gol yedik, iki golü kendi kalemize attık, rakibin iki golünün pasını verdik. İnanılır gibi bir istatistik değil. İçerideki maçlarda kaybettiğimiz puanlar demek lazım, ama özellikle bu karşılaşmalar öne çıkıyor. Küme düşen Osmanlıspor’a ve Gençlerbirliği’ne ikişer puan kaybettik” yakınmasında yaptı. Akhisar maçlarına da değinen Kocaman “Bu mücadelelerde en büyük problem odaklanma oldu” yorumunu yaparken, iç saha kayıpları için de “Mesele bütünlüğün oluşmaması” sözleriyle taraftara sitem etti.

Fener sil baştan



Sezon başında önemli bir karo yapılanması gerçekleştirerek tam 10 yeni isme imza attıran Fenerbahçe, sil baştan yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler özellikle lejyonerler konusunda ciddi bir değişiklik planlıyor. Bekleneni veremeyen Kameni ve Isla’yla yolları ayırmaya hazırlanan, Neto’nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Fenerbahçe, Skrtel, Valbuena, Aatıf ve Fernandao’ya da kapıyı açmış durumda. Dirar ile Neustadter’in geleceğini Dünya Kupası sonrası netleştirecek olana sarı-lacivertliler, Elif’i de tecrübe kazanması için kiralık vermeyi planlıyor. Yerlilerden ise İsmail’in üzeri çizilmiş durumda. Tabii bütün planlar seçim sonrası netlik kazanacak.

Skrtel çıldırdı



Karabük’te gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Martin Skrtel hakemi eleştirdi. “Ben topa hamle yapmak istedim. İlk faulümde sarıyı gördüm” diyen Slovak stoper, “Oysa hakem aynı hareketin Fernandao’ya iki defa yapılmasına göz yumdu” çıkışında bulundu.



Aatıf: Neden olmasın



Son haftaların flaş isimlerinden Aatıf Chahechouhe, şampiyonluk inancını koruduklarını söyledi. Hem Galatasaray’ın hem de Başakşehir’in takılabileceğini belirten Faslı yıldız “İçimizde şampiyonluk hissi var. İnancımızı koruyoruz” dedi.



Fernandao mest etti



Fenerbahçeli futbolcular Karabük’teki en güzel golün Fernandao’nun volesi olduğuna karar verdi. Sarı-lacivertliler, Aatıf’ın golünü de takdir etti ama sambacının golü en iyi seçildi. Dirar’ın “Benim golüm de güzeldi” iddiasına ise “Kaleci hatası” cevabı geldi.