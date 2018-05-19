Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve BJK Sivas maçı canlı skor kaç kaç? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanın konuk oluyor. Futbol severler ise BJK Sivas maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Beşiktaş Sivasspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Beşiktaş, ligde oynadığı 33 maçın ardından 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 68 puanla 4. sırada bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek 49 puanla 7. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Sivasspor'u yenip, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Sivasspor ise Beşiktaş karşısında galip gelerek güçlü rakibine kendi evinde şoku yaşatmak istiyor. Beşiktaş Sivas maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Devler ligi için

Beşiktaş için her şey bitmiş değil. Şampiyonluk şansını kaybeden siyah-beyazlılar, son haftada Devler Ligi için şansını zorlayacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiası için bugün Sivasspor’u yenerek karşılaşmayı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yönetimin ve taraftarın beklentisi Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak. Ancak bunun için Beşiktaş’ın maçını kazanması ve hem Başakşehir hem de Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi gerekiyor. Aksi durumlarda siyah-beyazlılar 3’üncü yada 4’üncü olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo ve Atiba, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor maçı öncesi izin alarak ülkesi Portekiz’e giden Quaresma da takımını yalnız bırakacak.

REKOR ORTAKLIĞI

Beşiktaş bu akşam Sivasspor’u yenmesi durumunda iç sahadaki puanını 45’e yükseltecek. Siyah-beyazlılar bu başarıyı sağlaması hAlinde Şenol Güneş de; 1996-1997’de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003’te takımın başında bulunan Mircea Lucescu’nun iç sahadaki 45 puanlık rekorunu egale edecek.

SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Beşiktaş'ta operasyon

Kara Kartal, Osmanlıspor’u fazla kendini yormadan kalitesini gösterip 3-2 mağlup ederken teknik direktör Şenol Güneş, birincilik dışındaki hiçbir neticeyi “başarı olarak” göremeyeceklerini ifade etmişti. İşte bu başarısızlığın detaylarının ilk satırlarında forvet hattı var. Cenk Tosun’un satışı sonrası bu bölgeye bir türlü kalıcı çözüm bulamayan ve yapılan yeni transferlerden de istenileni alamayan Beşiktaş yeni sezon öncesi en fazla enerjisini bu mevkii için harcayacak. 4 milyon avronun üzerinde maaşı olan Alvaro Negredo’nun iyi niyetli mücadelesine kimse bir şey demiyor ama tabelaya baktığında istenilen verimin alınamadığı görülüyor. Sadece Negredo mu? Keza Vagner Love da aynı şekilde. Devre arasında “ilaç” olsun diye alındı, şans da tanındı ancak tecrübeli ve kariyerli Brezilyalı da Kartal’ın yeni “Cenk hasretini” dindiremedi.

Talisca işi beklemede

Yatırım amaçlı alınan Larin’i ise bu değerlendirmenin dışında tutmak gerekiyor. Transferdeki başarısıyla bilinen ve 2 sezondur ciddi ses getiren Fikret Orman yönetimi, forvet konusunda ciddi bir operasyon yapacak. Negredo’yu satmayı düşünen yönetim, Love’u da olası bir takasta kullanma taraftarı. Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği 1 numaralı forvet ise Burak Yılmaz. Trabzonspor’da skorer bir dönem geçiren Yılmaz’ın da Beşiktaşlı olduğu biliniyor ancak taraftarın bakışı konusunda ciddi problem var. Eğer camiadaki Burak Yılmaz tepkileri azalırsa Kral, resmen Kartal olmaya dünden razı. Tabii Beşiktaş’ın önünde duran ve taraftarın mutlu sonla noktalanmasını istediği bir transfer de Anderson Talisca. Kiralama süresi sona eren ve satın alma opsiyonu bulunan Sambacı’nın gönlü de Beşiktaş’tan yana.

Etiket fiyatı: 5 milyon avro

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Beşiktaş transferde ince eleyip sık dokuyacak, ayağını yorganına göre uzatacak. Kartal’ın transfer vitrinindeki sıcak gelişme ise Dusko Tosic’le ilgili. Çin kulüplerinin ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncu için kapı 5 milyon avrodan açılacak. Beşiktaş’tan 1 milyon 250 bin avro garanti ücret alan Tosic, kendisine teklif edilecek rakama göre kararını verecek.