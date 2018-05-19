Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Erzurumspor maçı şifresiz canlı izle ve Erzurum Gazişehir maçı canlı skor kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz burada yer alıyor. Spor Toto 1. Lig play off final karşılaşmasında Gazişehir, Erzurumspor ile karşılaşıyor. Futbol severler ise Erzurum Gazişehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Erzurum Gazişehir canlı skor kaç kaç? gibi detayları sorguluyor. Gazişehir, Boluspor ile oynadığı ilk maçta kendi evinde 1-0, deplasmanda 3-1 kazanarak finale adını yazdırmıştı. Erzurumspor ise Ümrayine ile kendi evinde oynadığı mücadeleden 4-3, deplasmanda ise 2-1 galip gelerek finale yükselme başarısını göstermişti. Saat 21.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Gazişehir Erzurumspor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. Gazişehir Erzurum maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Gazişehir Gaziantep-BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Süper Toto 1. Lig Play-off final maçında Gazişehir Gaziantep, BB Erzurumspor ile karşılacak. Bu akşam saat 21.30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Halis Özkahya yönetirken, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Gazişehir Gaziantep-BB Erzurumspor maçı beIN Sports 2'den calı yayınlanacak. Gazişehir Gaziantep ligi 53 puanla 6. sırada tamamlamasının ardından Play-off'larda Boluspor'u eledi. BB Erzurumspor ise ligi 53 puanla 5. sırada tamamlarken, Play-off turunda Ümraniyespor'u eleyerek finale adını yazdırdı.

- FİNAL İÇİN BURSA'YA GELEN TARAFTAR VE OTOBÜSLER DİDİK DİDİK ARANDI

Spor Toto 1. Lig Play-off final maçı öncesi Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, maç için Gaziantep’ten gelen binlerce taraftar ile otobüsleri didik didik aradı. Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor final maçı öncesi İnegöl’de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele için Gaziantep’ten gelen taraftarların bulunduğu otobüsler, İnegöl girişinde durduruldu. Çok sayıda emniyet ekibinin görev aldığı uygulamada, otobüsten indirilen taraftarların üst araması yapılırken, otobüslerin içi ile bagajları didik didik arandı. Gün boyu süren uygulama sonucunda Gaziantep’ten gelen 100 otobüsün taraftarlar ile birlikte arandığı bildirildi. Araması yapılan otobüsler daha sonra Bursa’ya hareket etti. Maç için Bursa’ya gelen Erzurumspor taraflarının ise şehir girişinde aynı şekilde arandığı bildirildi. Saat 21.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Süper Lig'e son bilet heyecanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto 1. Ligi play-off final maçı için kentte dev ekran platformu kuracak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bursa'da oynanacak Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının heyecanına ortak olmak için Gaziantep'te hazırlıklar başlandı. Bu kapsamda,15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kurulması için harekete geçen belediye personeli, maçın izlenmesini sağlayacak.

100 otobüs kalkacak

Öte yandan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ise karşılaşmayı Bursa'da izlemek isteyenler için otobüs kaldıracak. Taraftarlar için bu gece 23.30'da Gaziantep Masal Parkı'ndan hareket edecek otobüslerin sayısının 100'ü bulması bekleniyor.



