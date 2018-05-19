Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray sezona Dursun Özbek başkanlığında başlarken, geçen sezonun devre arasında göreve gelen teknik direktör Tudor'la yola devam edildi.

İLK GİDEN TUDOR OLDU

Sezona Avrupa Ligi'ndeki Östersunds faciasıyla başlayan Galatasaray'da Tudor eleştiri oklarının odağındaki isimdi. Lige iyi başlayarak kredisini artıran Hırvat hoca, özellikle büyük maçlardaki ve deplasmanlardaki kötü performansıyla sonunu getirdi.

Başkan Dursun Özbek, Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Tudor'un görevine son verildiğini açıkladı. Tudor'un gidişiyle hedefteki tek isim Fatih Terim'di. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

Tarihler 21 Aralık 2017'yi gösterirken, Fatih Terim'in çok az kullandığı Twitter hesabından tüm Galatasaray camiasını sevince boğan bir tweet atıldı.

Terim, Galatasaray'daki 4. dönemini "Nerede kalmıştık?" tweetiyle müjdeledi.

TERİM GELDİ, BAŞKAN ÖZBEK GİTTİ

Galatasaray'da son yılların en büyük sürprizi Dursun Özbek'in beklenmedik şekilde Mustafa Cengiz'e başkanlık yarışında kaybetmesiydi. Terim'i göreve getiren Özbek, seçimi kaybetti Mustafa Cengiz'e kaybederken, tecrübeli hoca takımın başında kaldı.

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz uyumu, Galatasaray'ın büyük çıkışındaki önemli faktörlerden biri oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında 6 şampiyonluk yaşayan Terim, bir kez daha mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 7'ye çıkardı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 9 yılda 7. şampiyonluğunu kazandı.