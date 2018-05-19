Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, 2017-2018 sezonunun şampiyonu oldu. Gelen 21. şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılı tarafatarlar, ezeli rakiplerine gönderme yapmayı da ihmal etmedi.Galatasaraylılar, 4 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin 4. yıldızla ilgili attığı tweeti yeniden gündeme getirdi.

YENİ SEZON YÜKLENİYOR



Hatırlanacağı gibi bundan tam 4 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)

Ancak aradan geçen 4 sezona rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili capsler yapmaya başladı.

İşte o capslerden biri: