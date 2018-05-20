Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig play-off finali'nde Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İlk 120 dakikası 0-0'lık beraberlikle sona eren mücadelede Erzurumspor, 5-4 kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.Öte yandan penaltılarda Gazişehir'in 4 penaltısını kurtaran Hakan Canbazoğlu, takımının kahramanı ilan edildi. Peki Hakan Canbazoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Hakan Canbazoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

28 Kasım 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Canbazoğlu, futbol hayatına 2004'te Galatasaray altyapısında başladı. Ardından Sivasspor U21 takımına giden Hakan, buradan da İstanbul BBSK'e gitti. Hakan'ın ilk tanınma zamanı 2014 yılında Osmanlıspor'da oldu. Osmanlıspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Hakan, en son 2017 yılında BB Erzurumspor'a geldi ve burada 2017/2018 Spor Toto 1. Lig'in play-off finali penaltılarında kalesinde devleşen Hakan, adından çok konuşulacağa benziyor. Hakan'ın Erzurumspor ile olan sözleşmesi 2019'da sona erecek.