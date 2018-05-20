Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017’de Avrupa kupalarından men edilmiş, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi’ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds’a elenerek veda etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini almış oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Son yıllarda Avrupa’da istediği başarıları elde edemeyen Galatasaray’ın UEFA sıralamasındaki puanının düşük olmasından dolayı 1., 2, ve 3. torbalarda birbirinden zorlu rakipler temsilcimizi bekleyecek.

4 büyük ligden 4 takım

UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımları direkt gruplarda oynatacağı için Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek. Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, ikinci torbada Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tottenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Monaco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı grupta yer alabilir.

Kura çekimi 30 Ağustos’ta

Devler Ligi’nde grup kura çekimi 30 Ağustos’ta çekilecek. Grup maçları 18-19 Eylül’de, son maçlar 11-12 Aralık 2018’de sona erecek. Yeni formatta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Metropolitano’da oynanacak.



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