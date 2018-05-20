Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep takımları Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı taraftarlar, karşılaşması Erzurum'daki yoğun yağışa rağmen Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranların yanı sıra kahvehanelerde ve evlerinde izledi.

Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten ve penaltılara kalan karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rakibine 5-4 üstünlük sağlaması üzerine maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Maç boyunca ve karşılaşma sonrası davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar özellikle müsabakanın ardından ellerindeki meşaleler ile takımları lehine tezahüratta bulundu.

Ellerinde takımlarının mavi-beyaz bayrak ve flamalarını taşıyan bazı taraftarlar da maç sonrası evlerinden çıkıp araçları ile şehir turu attı. Taraftarlar, kutlamalar sırasında "İşte şampiyon işte Dadaş" şeklinde tezahürat yaptı. Kentteki Yakutiye Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan taraftarların kutlamaları sürüyor.