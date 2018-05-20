Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray, 21. şampiyonluğu son yıllarda eşine az rastlanacak bir güzellikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda kutlayacak. 20 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen'de YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

SEZONUN EN İYİ GÖSTERİSİ!

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda 6 LED ekranla tribündeki taraftarlarımız şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılacak 21 özel bayrak, alev makineleri, discoball logolar, payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. Bu özel gecede sadece formayı terleten futbolcularımız değil geçmişten bugüne 21 şampiyonluğa emek veren teknik adamlarımız da onore edilecek.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Şampiyonluk Kutlaması etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2017-2018 Futbol Sezonunda VIP Kombine, Sezonluk bilet ve 5'li paket satın alan taraftarlarımız saat 11:00'e kadar bilet aldıkları takdirde şampiyonluk kutlaması etkinliğini yüzde 50 indirim ile izleyebilecek. 20 Mayıs Pazar günü saat 11:00 sonrası genel satışa çıkacak olan bilet fiyatları şu şekilde:

VIP 100 TL

WORKINTON 100 TL

100 - 101V - 125V 100 TL

113 80 TL

111-112-114-115-124-125-101-102 70 TL

103-123-203-223-110-116-210-216 60 TL

DOĞU / BATI 4.KAT 50 TL

ODEABANK / GÜNEY 1.2.KAT 40 TL

ODEABANK / GÜNEY 4.KAT 30 TL