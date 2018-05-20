Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun en başarılı takımlarından biri olan ve son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan Başakşehir’in gözü Kasımpaşa, kulağı Göztepe-Galatasaray maçındaydı. İzmir’den gelecek bir haber Başakşehir’i 3 puan alması durumunda şampiyon bile yapabilecekti. Ancak şampiyonluk ihtimaline rağmen Başakşehir’in tribünleri yine boştu. Maçta ilk yarım saat Kasımpaşa fırtınası yaşandı. 6’da Ahmet İldiz’in vuruşunda Da Costa’ya da çarpan top ağlara gitti: 1-0 . 27’de Volkan Babacan’ın hatalı pasında Diagne, ceza sahasına girdiği anda Emre’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı kullanan Diagne farkı 2-0 yaptı.



Adebayor taşıdı

Başakşehir üç dakikada şoktan çıktı. Arebayor’un ortasında Visca farkı yeniden 1’e indirirken 36’da Visca’nın ortasında Kasımpaşa kalecisi Ramazan topu bacaklarının arasından kaçırınca arkadaki Adebayor ilk yarının skorunu ilan etti: 2-2. Maça şampiyonluk ihtimaliyle başlayan Başakşehir, ilk yarı biterken, soyunma odasına diğer maçlardaki skorlar göz önüne alındığında dördüncü sırada giriyordu. İkinci yarıya Başakşehir hızlı başladı. 52’de Emre Belözoğlu penaltı kaçırdı ancak 61’de Adebayor takımını 3-2’lik galibiyete taşırken Başakşehir ligi üçüncü sırada bitirdi.

Ömer Faruk Ünal: Teşekkürler Başakşehir!

Şampiyonluk yolundaki rakiplerini ya yendi ya da asla ezilmedi. Tam bir teknik direktör takımıydı! Kadro derinlikleri fazlasıyla vardı! İstikrarlı bir yönetim, işi bilen bir teknik adam görev başındaydı! Stat, tesis, para hepsi vardı! Pek hakem şanssızlığı da yaşamadılar! Ancak 29. haftada ipi G.Saray’a verdiler. Artık senin kazanman yetmiyordu; rakibin de kaybedecekti! Her şeye rağmen 34. haftaya kadar yarışta olmak güzeldi. Lige renk kattın Başakşehir! İdari olarak da en büyük hatayı Arda’yı kadroya dahil ettikleri gün yaptılar. Arda yük almadı, yük oldu!