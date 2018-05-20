Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Koskoca bir sezonun sonuna gelinmişti. Artık son duraktaydı Galatasaray. O durağın ismi de “şampiyonluktu” sarı-kırmızılılar için. Dünya üzerindeki bütün Galatasaray bir haftadır İzmir’e kilitlenmişti. Cimbom’un tek yapması gereken yenilmemekti, Aslan’a 1 puan da yetiyordu zafer için. Renktaşı Göztepe karşısında Galatasaray maça daha aktif başlasa da, ilk bölümün ardından kontrol kaybı yaşandı. 11’de ceza sahasının hemen solundan kazanılan frikikte Rodrigues’in şutu az farkla auta gitti. 15’te Goufran’ın şutu yandan dışarı gitti. 20’de sağ kanattan gelişen Göztepe atağı sonrası seken topa Selçuk Şahin sert vurdu, Muslera geçit vermedi. 23’te Demba Ba uzaklardan iyi bir şut çıkardı, Muslera kalesinde yine başarılı oldu. 36’da savunma arkasına sarkan Gomis’in sağ çaprazdan yaptığı vuruş kalecide kaldı. İlk yarının son anlarında da Göztepe tehlikeliydi ama sonuç yoktu.



Kendi aldı kendi attı

Galatasaray ikinci yarıda da tam olarak baskı kuramadı. Oyun dengeli bir seyirdeydi. 53’te Garry Rodrigues’in ceza sahası içinden çektiği şut üstten auta gitti. 63’te Göztepe’nin ani hücumunda top Demba Ba’nın önünde kaldı. Demba Ba’nın şutu farklı şekilde auta gitti. Sezonu, ligi, şampiyonluğu koparan gol ise 66’da geldi. Gomis ceza sahası içerisinde Kosanovic tarafından düşürüldü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Daha önce penaltılarda şanssızlık yaşayan Gomis, son derece özgüvenli bir şekilde gidip topu alıp yerine koydu. Fransız yıldız daha sonra gerilip sağ tarafa tavana topu nişanladı ve tüm Galatasaraylıları coşturdu: 1-0. Zorlu mücadeleden sarı-kırmızılılar alnının akıyla çıkıp 21. şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim ve öğrenciler bir tarih daha yazdı.

REKOR ARTIK GOMİS'TE

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Göztepe maçında attığı golle hem penaltı şanssızlığını sonlandırdı hem de Alex’e ait “Bir sezonda en fazla gol atan yabancı” rekorunun yeni sahibi oldu. 29’uncu golünü atan ve 28 gollü Alex’i geride bırakan Gomis, gol kralı olurken sevincini şampiyonluğu kutlayan taraftarlarıyla yaşadı.