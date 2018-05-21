Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague’de finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, finalde karşılaştığı Real Madrid’e 85-80 yenildi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Sırbistan’ın başşehri Belgrad’daki Stark Arena’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, Ahmet Düverioğlu ve Nikola Kalinic’in etkili hücumlarıyla 7. dakikayı 13-9 önde geçerken, çeyreğin sonunda yaşadığımız faul problemi ibrenin Real Madrid’e dönmesine neden oldu ve İspanyol ekibi periyodu 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 4-0’lık seriyle başlayan ve Tavares’in sayısıyla skoru 25-17’ye getiren Real Madrid karşısında yeniden iki faullü Vesely’yi sahaya süren Obradovic’in bu hamlesi olumlu sonuçlandı ve sarı-lacivertliler Vesely ile Melli’nin başrolünü oynadığı hücumlarla farkı eritti. Real Madrid’in faul hakkını erken doldurmasının da etkisiyle Wanamaker’ın serbest atışlarıyla 1 dakika kala yeniden öne geçen temsilcimiz, ilk yarıyı 40-38 önde tamamladı.



Vesely’den büyük hata

İkinci yarıya 7-0’lık seriyle başlayan Real Madrid skorda tekrar öne geçerken, ilk yarıyı 8 sayıyla tamamlayan Ahmet Düverioğlu’nun ikinci yarıda henüz iki dakika dolmadan dört faule ulaşması rotasyonumuzun daralmasına neden oldu. Vesely’nin de üç faulle oynamasından ötürü pota altı savunmasında sıkıntı yaşayan temsilcimiz, krizden Melli’den gelen 5 sayıyla çıktı: 47-45. Çeyreğin kalan bölümünde Wanamaker’ın sayılarına Fransız yıldızı Causeur ile cevap veren Real Madrid son bölüme 63-55 önde girdi. Son çeyreğe Zalgiris maçının yıldızı Dixon ile başlamayı tercih eden Fenerbahçe, hücumda yine Melli’nin sayılarıyla skora tutundu. Vesely’nin Doncic’e yaptığı sportmenlik dışı faulle 5-0’lık seri yakalayan ve 71-61 ile farkı 10’a çıkaran Real Madrid, kalan bölümde maçın kontrolünü kaybetmedi ve mücadeleden 85-80’lik galibiyetle ayrılarak THY Euroleague’de 10. şampiyonluğuna ulaştı.

KEMAL BELGİN: Melli tek başına kalınca

Fenerbahçe’de Dixon’ın çok az kullanılmış olması Sloukas ve Wanamaker’ı sanki biraz fazla yordu. Melli’nin tek başına savaşması da yetmedi. Karşı tarafta ise Doncic’in, Llull kenardayken iflahı kesilircesine parkede kalışı maçın iyi takımı Real Madrid olmasına rağmen neredeyse kupayı Fenerbahçe’ye getirecekti. Çok etkisiz kalan Avon ve Reyes’in ‘emeklilikleri’ Vesely’yi maçın kahramanı yapar diye beklerken dış atışlar kupayı Real Madrid’in kazanmasını sağladı.

Ufak detaylar!

Fenerbahçe Doğuş’un başantrenörü Zeljko Obradovic, “Maçı kaybettik ama ufak detaylar sonucu belirledi. Takımımın ortaya koyduğu performanstan çok mutluyum. Maça baktığımızda savunmalar normal seviyesinde değildi. Bunun yanında pota altından çok kolay atış şansları verdik” açıklaması yaptı. Taraftarlara da değinen Obradovic, “Onlar bu başarının önemli faktörü. Taraftarımız her zaman iyi sonuçların bir parçası oldu” dedi.

Bak, başarı diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dev karşılaşmayı izlemek için Stark Arena’da yerini aldı. Bak önce Türk basın mensuplarıyla selamlaştı, ardından soyunma odasına giderek Zeljko Obradovic ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu.



Bir ikincilik daha

F.Bahçe bu sezon bir final üzüntüsü daha yaşadı. Türkiye Kupası’nı Akhisar’a kaptıran Sarı Kanarya Süper Lig’i de G.Saray’ın ardından ikinci sırada bitirdi. Euroleague’de teselli bulmak isteyen Fener bu defa R. Madrid’e yenilerek yine ikincilikle yetindi.



MVP Doncic

Final karşılaşmasının ardından verilen Final Four’un En Değerli Oyuncusu Ödülü’nün (MVP) sahibi R. Madrid’in genç yıldızı Doncic oldu. Takımının CSKA Moskova’yı yendiği ilk gün karşılaşmasını 16 sayıyla tamamlayan Doncic, F.Bahçe potasına da 15 sayı bıraktı.



Kalinic eleştirdi

Nikola Kalinic maçı kaybetmelerine rağmen Fenerbahçe‘yi Avrupa’nın en başarılı takımlarından biri olarak görüp görmediği sorusuna, “Bence değiliz. Kazanamıyorsanız ha ikinci olmuşsunuz ha altıncı olmuşsunuz” cevabını verdi.



Rekor yetmedi

Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan yıldızı Nicolo Melli, final karşılaşmasında Real Madrid’e attığı 28 sayıyla Euroleague tarihinde bir final maçında en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Rekor, Melli’den önce 27 sayıyla Manu Ginobili’de bulunuyordu.