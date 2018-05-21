Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer Spor Salonu’nda yapılan seçim sonrası kürsüye çıkan Başkan Akkoyun, Sarıyer için her zaman elinden geleni yapacağını söyledi.

Başkan Akkoyun’un yönetim kurulu listesi ise şöyle: “Hakan Şengül, Ferhat Göçer, Serkan Torun, Hüseyin Kızıltuğ, Ali Koray Büyükasar, Arif Odabaşı, Birkan Göl, Erol Alp Sucu, Selçuk Kavaloğlu, Cem Aydın, Hakan Dede, Atilla Günorta, Nadir Günay, İsmail Geçim.”

Denetleme Kurulu: “Sezai Büyükdurmuş, Yakup Güngör Mutlu, Erol Yıldırım.”



Disiplin Kurulu: “Cemal Ünal Alptekin, Hayrettin Dereli, Ahmet sert, Bayram Hayri Tansık, Mustafa Bakır.”