Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Proje için ülke genelinde 4 bini aşkın video yüklenirken, 4,5 milyondan fazla kez izlenen bu videolar için 40 binin üzerinde oy kullanıldı. Dört bölgede eleme gerçekleştiren Beşiktaş altyapı antrenörleri İstanbul’daki büyük final için 20 aday belirlerken, bu isimlerden üçünün Beşiktaş altyapısına kazandırılacağı ifade edildi. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Beşiktaş ile birlikte oluşturdukları bu projenin gelecek yıllarda birçok Avrupa takımına örnek olacağını belirtirken, siyah-beyazlı takımın antrenörü Sead Halilagic de proje sayesinde çok sayıda çocuğa ulaştıklarını ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.