Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu sezon yaşanan hayal kırıklıklarının sebebini “Geç kalmak” şeklinde özetledi. Transferde ve ana kadroyu oluşturmakta geç kaldıklarını ifade eden Kocaman, “Performans artışlarında, verimliliği sağlamakta da çok geç kaldık” sözleriyle çuvaldızı kendisine batırdı. İlk 11 haftada yaşadıkları sıkıntılara değinen Aykut Hoca “Kadroda değişiklikler yaptık ve en fazla maç kazanan kadroyu yakaladık. Bu grupta takımın eskilerinden 9 isim vardı. Puan ortalamasını 1,5’tan 2,4’e çektik ama yetmedi. Verimliliği, istikrarı çok iyi sağladık. Ancak biraz geç kaldık” diye konuştu. Kadroyla ilgili eleştirilere kesinlikle katılmadığını da vurgulayan tecrübeli teknik adam “Bu takım hiç transfer yapılmasa da gelecek sezon şampiyon olabilecek güçte” çıkışıyla dikkat çekti.

Ezber bozma

Camiadan gelen isteklerin etkisinde kalarak ezberini bozduğunu gizlemeyen Aykut Kocaman, 11 haftada 17 puanda kalınmasında bu durumun büyük etkisi olduğunu dile getirirken, takımın kendi doğrusuna dönünce toparlandığının altını çizdi. İlk 11 maçta 16, sonraki 23 karşılaşmada ise sadece 12 puan kaybetmelerinde bu tercihlerin etkisi olduğunu belirten Kocaman, yaşanan sakatlıkların da takım üzerinde kırıcı etki yaptığını söyledi. Mehmet Ekici’nin planları bozduğunu, Janssen’in ise her şeyi altüst ettiğini belirten Kocaman “Bunları tolere etmeye çalıştık. Maalesef hiçbir şey lehimize gelişmedi. Kongre etkisi, tribün tepkisi, hakem kararları dereken bireysel hatalar da patlama yapınca zirvenin uzağında kaldık” dedi. Her şeye rağmen iyi bir geri dönüş yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, en üzüldüğü kaybın ise Kadıköy’deki Akhisar yenilgisini olduğunu söyledi.

Yıldırım'ın planı 4-5 takviye

Bu sezon futbolda kupasız kalan Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması seçime endeksli. Koltuğunu koruması halinde Aykut Kocaman’la göreve devam edecek olan Aziz Yıldırım, hocanın isteği doğrultusunda 4-5 takviye planlıyor. Başkanlık koltuğuna Ali Koç’un oturması hâlinde ise çok daha kapsamlı bir değişim söz konusu. Koç’un yeni bir teknik adamla prensipte el sıkıştığı, ekibinin de ismi sır gibi gizli tutulan yabancı çalıştırıcının raporları doğrultusunda transfer görüşmelerinde bulunduğu ifade ediliyor.

Ali Koç'tan çağrı: Hodri meydan

Başkan adayı Ali Koç, Mersin’de katıldığı etkinlikte Aziz Yıldırım’a hodri meydan çağrısını tekrarladı. Hakkındaki “Cimri” iddiaları için, “Herhangi bir tarihten itibaren kim bugüne kadar ne vermiş, ne kadarı mahsuplaştırılmış açalım defterleri bakalım” cevabı veren Koç “Aslında bunu yapmanın çok kolay bir yolu var. Canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçemiz için vizyon ve projelerimizi konuşmak ve yüz yüze bakabilmek için televizyona çıkalım. Bu çağrımı buradan yineliyorum” dedi.