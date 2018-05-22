Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. DHA’nın sorularını cevaplayan Cengiz, “UEFA’ya daha önce 30 milyon avro borç taahhüt etmişiz, 140 milyon avro borçlanmışız, aradaki fark 110 milyon avro. Kesinlikle men cezası gelecekti” derken, “İnsanlar ceza gelmemesine çok şaşırdı zaten. Çünkü mali raporlara baktığınız zaman kabak gibi her şey meydanda. Peki biz bunu nasıl artıya çevirdik. 3 ayda yönetim ayağa kalktı. Mağazalarda ‘Yellow Friday’ ile iki kata yakın satışlarda artış oldu, seyirci sayısı 8 binlerden 42 bin ortalamaya gitti, gelirler arttı. Loca, kombine ve VIP satışları patladı. 70 tane loca boştu. Bir anda satıldı. 20 tane kaldı. 30 milyon TL gelir elde ettik. Bütün sermaye artışını biz yaptık. Bütün bunlar UEFA’yı çok etkiledi” sözlerini kullandı.

24 ayda denk bütçe

“3 aylık süre içerinde bu hamlelerimizi görünce onlar da şoka girdi. Bizim bu mali söylemlerimizin lafta kalmadığını gördü. Bizim bu süredeki eylemimiz, verdiğimiz sözleri tutmamız sebebiyle men cezasından kurtulduk” diyen Başkan, “Şunu gördü UEFA. Bu yönetim mali açıdan dibe doğru gitmekte olan bu uçağı tekrar havaya doğru kaldırdı. İstenen irtifaya geldik mi? Hayır gelmedik. Ama biz kanatlanmaktayız. Yere düşmedik onu gördü UEFA. Sırf lafla, edebiyatla görmedi. Olay bu net” vurgusu yaptı. Sıkıntıları bir bir aştıklarını belirten Cengiz, “Ötelenmiş borç ve problemleri tek tek temizliyoruz. 24 ay dolduğunda biz denk bütçeye ulaşırız. Sportif açıdan hep mutluluk gömleği giyelim ama mali açıdan ateşten gömleği çıkaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Özbek’e gönderme

“Şampiyonluğu taraftar olarak çok yaşadım. Başkan olarak ilk defa kutluyorum. Bu mutluluğu bana ifade et derseniz ben bunu çizemem, resmedemem, çok zor” diyen Başkan, “Şampiyonluk kutlamalarında geçtiğimiz yıllarda 2,5 milyon TL’ye yakın masraf olmuştu. Bu yıl kutlamalarda 1,5 milyon TL net gelir elde ettik. Bütün kutlama masrafların da sponsorlara ödettik. Başkanlık seçimi konusunda ben çok rahatım. Dursun başkanım gibi bir endişem asla yok. Genel Kurul ve taraftar bana teveccüh göstermediği anda bizim Gaziantep’te bir atasözü var ‘Ekmedim bostan, yemedim karpuz’ derim saygılar sunar, teşekkür eder ve çekilirim” şeklinde konuştu.

Nagatomo kalıcı

Nagatomo’nun bonservisini kesinlikle almayı düşünüyoruz ama İtalyanlardan da korkuyoruz. Talep olunca bilirsiniz artış olur. Kendileri tutup oynatmayı düşünmedikleri futbolcu, biz de aynı yerini bulup çiçek gibi açılınca tabii İtalyanlarda bonservisi yükseltmeyi düşünebilir. Hâliyle iyi tüccarlar...

Riva-Florya evimizdi!

Galatasaray biliyorsunuz evini, barkını sattı amiyane tabirle. Riva ve Florya bizim en önemli aktiflerimizden ikisiydi. Biz bunları elimizden çıkardık. Belli bir kısmını harcadık bitirdik, belli bir kısım geliri de bekliyoruz. Öyle çok yüksek bir gelir de bu şartlarda görünmüyor...

Albayrak’a teşekkür

Abdurrahim Albayrak’a çok teşekkür ediyorum. Abdurrahim, öyle bir Anadolu insanı ki hatır için laf söyletemezsiniz. Kötü söylemez ama ona zorla hiç bir şey yaptıramazsınız. 5 kere geldi 5 yönetimle çalıştı 5 şampiyonluk yaşadı ve 5 başkan gördü. Bana sağ olsun teveccüh gösteriyor...

Transfer Terim’in işi

Fatih Terim transfer çalışmalarında titiz davranıyor. Hoca bizim gibi Galatasaray’ın kuruşunun peşine düşer. Biz boş, anlamsız, transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Nokta atışlar yapacağız. Hocam zaten bu konuya girmiştir. Tümüyle ona bırakacağız. Tabii ki o da kulübün mali imkânlarını biliyor...