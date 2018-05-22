Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor Gümüşhanespor maçı canlı skor kaç kaç ve Sakaryaspor Gümüşhanespor maçı şifresiz canlı anlatım izle gibi aradıklarınıza buradan ulaşacaksınız. TFF 2'nci Lig play-off yarı final rövanş maçı kapsamında Gümüşhane, Sakarya deplasmanına konuk oluyor. Futbol severler ise Sakarya Gümüşhane maçı canlı skor kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Sakarya Gümüşhane maçı şifresiz canlı anlatımı bu haberde yer alıyor. İlk maçta Gümüşhane deplasmanında 4-1 gibi farklı bir skor avantajını elinde bulunduran Sakaryaspor, seyircisi önünde daha rahat oynayarak finale yükselmek istiyor. İmkansızı başarmak isteyen Gümüşhanespor ise Sakarya deplasmanından zor olan final şansını aralamak istiyor. Saat 19:00'da başlayan ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı Sakarya Gümüşhane maçı şifresiz canlı anlatımı, skoru ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor. Talha Mayhoş, Sakaryaspor'u 14. dakikada 1-0 öne geçiriyor.

Sakaryaspor, Gümüşhanespor önünde avantajlı

Tatangalar ilk maçta Gümüşhanespor’u deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup etmişti. Her türlü galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgilerde dahi Sakaryaspor bugün adını finale yazdıracak. 3-0’lık mağlubiyette dahi Sakaryaspor deplasmanda daha fazla gol atan takım olduğu için rakibini eleyen taraf olacak. Gümüşhanespor'un tur atlayabilmesi için 4-1 kazanması gerekiyor ve bu sonuç dorumunda maç uzayacak. Gümüşhane’nin 90 dakika sonunda finale çıkması için ise 4 farklı kazanması gerekiyor.

Sakaryaspor - Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 19.00'da Yeni Sakarya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. Sakaryaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada 6000 adet bilet satıldığını belirtti. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden iki takımdan Gümüşhanespor 64 puan toplayarak ligi Altay ve Bandırmaspor'un ardından 3. sırada tamamladı. Diğer yandan Sakaryaspor ise 61 puan toplayarak ligi 5. bitirdi ve play-off bileti alan son takım oldu.

Başkan Toçoğlu’ndan, Sakaryaspor maçı öncesi birlik çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor’un Spor Toto 1. Lig’e yükselmek için oynayacağı son maçlar öncesinde birlik çağrısında bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor’un Spor Toto 1. Lig’e yükselmek için oynayacağı mücadeleler öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gümüşhanespor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetle çok önemli bir avantaj yakaladıklarını ve finalin kapısını araladıklarını belirten Başkan Toçoğlu, final maçı öncesinde birlik beraberlik çağrısında bulundu. Başkan Toçoğlu’nun paylaşımları şu şekilde; "Sakaryasporumuz geçmişte çok zor günler geçirdi. Hep birlikte bu zor günleri geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 30 bin kişiyle final oynadık. Şampiyon olduk. Şehir olarak büyük bir mutluluk yaşadık. Bu yıl yine playofflarda adım adım şampiyonluğa ilerliyoruz. Şimdi yönetimi, sporcusu, iş dünyası, STK’ları, medyası ve taraftarıyla Sakaryaspor’un yanında olmamız gerekiyor. Biz güçlü kılan birlikteliğimizdir. Eğer ayrışırsak, birbirimizle uğraşırsak, küçük meseleleri büyütüp aramıza soğukluk girerse gücümüz zayıflar. Bu nedenle basit meseleleri bir kenara bırakıp, sadece Sakaryaspor’un şampiyonluğuna odaklanacağız. Takımımızın şampiyon olmasını, 1. Lig’e yükselmesini istiyorsak hepimiz şunu bilmeliyiz ki birlik olmadan bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Şampiyonluk için son 180 dakikamız kaldı. Tüm Sakarya’yı takımımızın etrafında kenetlenmeye, birlikte olmaya davet ediyorum. Gümüşhanespor’u 4-1’le geçen sporcularımız ve teknik ekibimiz üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra şehrimizde. Salı akşamı 28 bin kişiyle takımımızın yanında olmalı, şampiyonluk yolunda Sakaryaspor’a destek sunmalıyız. İnşallah tarihi bir şampiyonluğu daha hep birlikte kutlayacağız."



- TFF 2. LİG: GÜMÜŞHANESPOR: 1 - SAKARYASPOR: 4 (İLK MAÇIN SONUCU)

TFF 2. Lig Play-Off yarı final ilk müsabakasında Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Fırat Arıkan xx, Ziya Şakar xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Serhat Mermer xx (Dilaver Güçlü dk. 66 xx), Benjamin Fuchs xx (Taner Koç dk. 30 xx), Kağan Söylemezgiller xx, Muharrem Doğan xx, Zahit Fındık xx (Furkan Yaman dk. 46 xx), Berk İsmail Ünsal xx

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Serdar Ümit Deniz xx, Ramazan Çevik xx (Cem Ekinci dk. 58 xx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan xx, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx (Yunus Emre Yalçın dk. 77 xx), Mahir Sağlık xx (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?), Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu xx

Goller: Muharrem Doğan (dk. 53) (Gümüşhanespor), Mahir Sağlık (dk. 14 ve 55), Yunus Emre Yalçın (dk. 87), Batuhan Karadeniz (dk. 90) (Sakaryaspor),

Sarı Kartlar: Ziya Şakar (Gümüşhanespor), Burak Bekaroğlu, Serdar Ümit Deniz, Yunus Emre Yalçın (Sakaryaspor)

- TFF 2. Lig Play Off Yarı Final Rövanş maçlarında günün programı şöyle:

16.00 Keçiörengücü - Afjet Afyonspor (1-0 ilk maç)

19.00 Sakaryaspor - Gümüşhanespor (4-1 ilk maç)