Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında Yuto Nagatomo ve Garry Rodrigues hakkında açıklamalarda bulundu.

Garry Rodrigues'e teklif olmadığını açıklayan Albayrak, "Rodrigues'e bugüne kadar hiçbir teklif gelmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Futbolcu satmayı asla düşünmüyoruz. Hatta takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.

Nagatomo hakkında da Galatasaray taraftarına müjde veren Albayrak, "Nagatomo'nun bonservisini kesinlikle alacağız. Ondan çok memnunuz. O da bizden çok memnun. Nagatomo'nun gelişinde Fatih Hocam ve Şükrü Hanedar etkili oldu. İtalya'daki güçlerini kullanıp aldılar. Tek transfer yaptık, onda da nokta atışı yaptık." şeklinde konuştu.