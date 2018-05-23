Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken, adaylardan Ali Koç sesini yükseltmeye başladı. Adana’da kongre üyeleriyle bir araya gelen Koç, adaylığı için “Tam zamanında bir hamle, hatta gecikmiş bile olabilir” ifadesini kullanırken “Fenerbahçe için kaybedilecek tek günün bile kalmadı. Mali yapı sanıldığından çok kötü ve bu durum acil müdahaleye muhtaç” açıklamasını yaptı. Zor bir süreçten geçeceklerini ancak feda dönemi olmayacağını ifade eden Koç “Mali sıkıntıyı uzun süreli, doğru politikalarla atlatacağız. Kulüp kasasına önemli bir girdi sağlayacağız ve bunun yanında kulübe yeni sponsorluklar kazandıracağız. Sponsorlarımız hazır” diye konuştu.



Astarı yüzünden pahalı

Aziz Yıldırım yönetiminin Acıbadem’le imzaladığı sponsorluk için “Göreve geldiğimiz ilk gün şartlarını gözden geçirip gereken neyse yapacağız” diyen Ali Koç, kulübün en önemli gelir kaynaklarından Fenerium’la ilgili olarak ise “Ciddi bir yapılanma olacak, fiyat ve kalite olguları yeniden gözden geçirilecek. Fenerium’a paralel ek bir marka daha oluşturabiliriz” ifadesinde bulundu. “Yönetimde Fenerbahçe kurum kültürüne yakışmayacak kişiler olmayacak” sözleriyle mevcut yönetime göndermede bulunan Koç, Aziz Yıldırım’ın gözbebeği 1 Milyon Üye projesi hakkında “Şu an için astarı yüzünden pahalı. Belki de usulü, süreci ve metodu değiştirmeliyiz. Doğru yöntemi yakalayıp üye sayısındaki artışla bir sonraki seçimi elektronik ortamda yapmak en büyük hayalim” ifadesini kullandı.

Suçlu Kocaman değil

Fenerbahçe futbol takımının bir ekolü olması gerektiğini vurgulayan Ali Koç “Taraftarın isteklerini ve kulüp benliğini yansıtacak, uzun süreli bir futbol ekolü oluşturacağız” derken eleştirilerin odağındaki Aykut Kocaman’a sahip çıktı. “Evet, Aykut Kocaman hatalar yapmıştır” çıkışında bulunan Koç, sözlerini “Hepimizin yapabileceği gibi. Ama hoca, sonucun bu noktaya gelmesindeki bileşenlerden sadece bir tanesidir” dedi. Ali Koç, “Futbol takımında kritik kademelerde yapılacak değişiklikler ile sezona hazır gireceğiz. Transferler ve değişimler büyük oranda sezon başı kampına yetişecek” ifadesiyle de başkanlığa her anlamda hazır olduğunu gözler önüne serdi.