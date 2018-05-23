Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’nın sosyal medyadan, “Her şey için teşekkürler” şeklindeki veda gibi paylaşımı taraftarları endişelendirmişti. Siyah-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen böyle bir harekette bulunan Portekizli oyuncu kafaları karıştırmıştı. Gelecek sezon için takımı gençleştirme operasyonuna başlayarak Atiba ve Tosic’i gönderen yönetim, Quaresma ve Negredo gibi yaşlı yıldızlar için de Çin ve Katar’dan gelen yüksek bedelli bonservis ücretlerini değerlendiriyor. İstanbul’dan ayrılmak istemeyen Quaresma ise tribünlere oynayarak yönetimi baskı altına almaya çalışıyor.



Daha önce de yaptı

Sosyal medyayı en etkin biçimde kullanan futbolculardan biri olan Quaresma, bunun tıpa tıp benzeri bir hamleyi geçen sezonun ilk yarısında da yapmıştı. Portekizli oyuncu, kendisinin satılacağı şeklinde haberler çıkınca Galatasaray derbisi öncesi de sosyal medya hesabına “Her şey için teşekkürler” yazmıştı. Bu hamlesiyle büyük bir taraftar desteğinin arkasına alan yıldız futbolcu, yönetimin de elini kolunu bağlamayı başarmıştı. Ayrıca Quaresma’nın en az bir yıl daha üst düzey performans sergileyebilecek düzeyde olduğunu yakın çevresine söylediği öğrenildi.