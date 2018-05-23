Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, şampiyonluğun ardından samimi açıklamalarda bulundu. AA’ya konuşan Selçuk, 3-4 yıl daha futbol oynamayı düşündüğünü söylerken, takımdaki geleceğiyle ilgili olarak “Galatasaray benden ne isterse o olacak” dedi. Bir sene daha sözleşmesinin olduğunu belirten tecrübeli oyuncu “Ancak bu bir sene sonra ayrılacağım anlamına gelmez. ‘Kal’ derlerse kalırız, ‘Git’ derlerse gideriz. Galatasaray’ın olduğu her yerde ben olurum. İlerleyen dönemde Galatasaray’da farklı bir pozisyonda yer almak gibi bir hedefim var. Her zaman futbolun içinde olacağım. Futbolun içinde olduğum sürece de Galatasaray menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım” diye konuştu.



Şampiyonluğu hak ettik

Selçuk İnan, sezon sonuna kadar 4 takımın kıran kırana bir yarış verdiğini söylerken “Seyredenler için güzel bir lig oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu. Sonuna kadar mücadele ettik ve camiamıza, 2 senedir özlediği şampiyonluğu tekrardan yaşattık. Rakiplerimizi de tebrik etmek lazım. Son haftaya kadar inanılmaz mücadele ettiler” dedi. Sezon içinde yaşadıkları problemlere rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını aktaran Selçuk İnan “Yönetim ve teknik direktör değişikliği oldu. Östersunds maçlarındaki performans bize yakışmadı. Sonra lige çok iyi başladık. Beraber kenetlendik ve bugünlere takımı getirmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Saha dışı çok önemli

Takım ruhunu hem saha içinde hem de saha dışında ortaya koymanın çok önemli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu “Genelde insanlar saha içini görür ve ona göre yorum yapar. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olabilirsiniz ama dışarıda takım ruhunu yaşayamazsanız böyle zor süreçlerin, stresli maçların altından kalkmak zor olur. Elimizden geldiğince iyi bir takım olmaya çalıştık. Özellikle Fatih Hoca geldikten sonra takımdaşlığı daha üst seviyelere çıkardık. Maçlara daha iyi odaklanabilmek için çeşitli organizasyonlar düzenledik. Bunların hepsi olumlu yansıdı. Dinlediğimiz şarkı, yaptığımız barbekü, stattaki antrenman, camiayı ve oyuncuları birbirine bağladı. Şampiyonlukta bunlar da önemliydi” dedi.

Devler Ligi heyecanlandırıyor

Kaptan Selçuk İnan, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek “Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok farklı bir şey. Ancak sadece başarıya odaklı olmamak gerekir. Gruptan çıkıp, yarı final, final oynamak bunlar zor şeyler. Yüksek gelirlere sahip takımlar var. Bence ilk olarak tadını çıkarıp, sürekli orada olmayı hedeflemek lazım. İstikrarlı bir şekilde orada olmak önemli. İlk hedefimizin bu olması lazım. Bundan dolayı da çok heyecanlıyız. Taraftarlarımız da en az bizim kadar heyecanlı” dedi.

Arda düşüşten çok etkilendi

Selçuk İnan, zor bir dönemden geçen Başakşehirli Arda Turan’ın çok duygusal bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Futbolcuların kariyerlerinde inişli çıkışlı dönemlerin olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, “Bazı zamanlar düşüşe girdiğinizde ayağa kalkmanız gerekiyor. Bazen sendelediğinizde aynı performansı yakalamanız biraz daha zor oluyor. Arda da bunu yaşadı bence. Arda çok duygusal. Kardeşim gibidir. Bence bunlardan çok etkilendi. Yaptığı hatalar ve doğrular kendisini bağlar. Futbolda iniş ve çıkışlar her zaman olacak. Bu biraz da sizinle alakalı bir durum. Arda ve bütün futbolcular için temennim, inşallah hep istedikleri yerlere gelir ve kariyerlerini yukarıda bitirirler” dedi.

Türk futbolu için şans!

Fatih Terim ile çok iyi anlaştıklarını anlatan tecrübeli oyuncu “Fatih Hoca’nın bende ayrı bir yeri var. Aslında Türkiye’de birçok futbolcu için öyle. Millî Takım’a ilk o çağırdı. Galatasaray’da beni çok görmek isteyen de oydu. Şimdi de beraberiz. Belki de son yıllarda Fatih Hoca ile en çok çalışan oyuncuyum. Artık onun hemen hemen her şeyini biliyorum. O da aynı şekilde benim her şeyimi biliyor. Birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da şampiyonluklara devam ederiz. Fatih Hoca sadece Galatasaray ve bizim için değil, Türk futbolu için bir şans. Bence ondan yararlanabildiğimiz kadar yararlanmalıyız” diyerek görüşünü dile getirdi.

7 sezonda 4 zafer

“Galatasaray’da geçirdiğim 7 sezonda 4. defa şampiyonluk kupasını kaldırmanın gururunu yaşıyorum. Galatasaray’a gelerek ne kadar doğru bir karar verdiğimin farkındayım. Kaptanlık nasip oldu. Üzülmek ve sevinmek hepsi bunun içinde.”

Sadece saha değil

“Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Dışarıda da düzgün durmanız, sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Bunları hep elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Allah bize bu kadar şampiyonluk ve kupalar nasip etti.”

Her biri bambaşka

“Her şampiyonluğun ayrı bir hikâyesi var. Birinde rakibimizin sahasında şampiyon olduk. Birinde dördüncü yıldızı aldık. Bu şampiyonluk da kulüp olarak zorluklar yaşadığımız bir dönemde geldi. Camia için çok önemli bir şampiyonluk.”

Taraftar seviyor

“Islıklandığım, tepki gördüğüm anlar oldu. Kırılmadım ama üzüldüm. Beni çok sevdiklerine inandığım için her zaman mücadeleme devam ettim. Onlar bana ne yaparsa yapsın her zaman affetmeye hazırım. Çünkü böyle bir karaktere sahibim.”