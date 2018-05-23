Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Ünal

Yusuf Namoğlu MHK’sı ligi mümkün olduğu kadar az hakemle döndürme geleneğini sürdürdü. Şampiyonluk yarışı veren 4 takımın maçlarında belli isimler görev alabildi. MHK bu sezona yeni isimler kazandıramadı. Arda Kardeşler’in yönettiği tek F.Bahçe maçı dışında hiçbir yeni hakem şampiyonluk yarışı veren takımların maçına çıkamadı. Namoğlu MHK’sı bazen sürprizler de yaptı. 25. haftada pek kullanmadığı hakemlerden Mustafa Öğretmenoğlu’nu zorlu Beşiktaş-G.Birliği maçına atadı. Derbilerde de şablonun dışına çıkamayan MHK; geçen sezon Süper Lig kadrosuna aldığı Ali Şansalan ve Bahattin Şimşek’e de yeterince şans vermedi. Bitime haftalar kala lige havlu atan K. Karabük, MHK’nın can simidi oldu. Maç veremediği tecrübeli-tecrübesiz birçok ismi Karabük maçlarıyla mutlu etmeye çalıştı. Halis Özkahya F.Bahçe, Cüneyt Çakır Trabzon maçlarına bu sezon da çıkamadı.

Derbilere hep bildik hakemler

Bir 5. hakem çıkmadı. Bu sezon 6 derbiyi 4 hakem paylaştı. Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk kariyerlerinde ilk defa derbi yönetmeye çok yakın adaylardı. Ancak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu buna cesaret edemedi. Bu arada derbi tecrübesi olan Hüseyin Göçek, Halis Özkahya ve Mete Kalkavan da ligde derbi yüzü göremedi.

CÜNEYT ÇAKIR

G.Saray-F.Bahçe

Beşiktaş-F.Bahçe

FIRAT AYDINUS

Beşiktaş-G.Saray

G.Saray-Beşiktaş

ALİ PALABIYIK

F.Bahçe-Beşiktaş

BÜLENT YILDIRIM

F.Bahçe-G.Saray