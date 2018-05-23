Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus İdman Yurdu Kızılcabölük maçı şifresiz canlı anlatımı ve Tarsus Kızılcabölük maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınız burada. TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Tarsus İdman Yurdu, Kızılcabölük ile karşılaşıyor. Tarsus İdman Yurdu - Kızılcabölük canlı skoru ve şifresiz canlı anlatımı burada yer alıyor. Tarsuz İdman Yurdu, üst lige çıkmak için daha baskılı oynayarak mücadelenen galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Kızılcabölük ise Tarsus karşısında gol veya goller bularak bir üst lige çıkmak istiyor. Mücadelenin 14. dakikasında Ergun Cengiz, Tarsus İdman Yurdu'nu Kızılcabölük karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.

Tarsus İdman Yurdu Kızılcabölük maçı için tıklayın

Tarsus İdman Yurdu - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3. Lig play off final maçında Tarsus İdman Yurdu ile Kızılcabölükspor Ankara'da karşı karşıya geliyor. 23 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da bulunan Osmanlı Stadı'nda oynanacak Tarsus İdman Yurdu - Kızılcabölükspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Tarsus İdman Yurdu - Kızılcabölükspor maçını canlı yayınlayan kanal bulunmuyor. Dilerseniz Tarsus İdman Yurdu - Kızılcabölükspor maçının canlı skorunu Fotospor.com'dan takip edebilirsiniz. Bu mücadeleden galip ayrılan takım TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselmiş olacak.

Tarsus İdman Yurdu, 3. Lig yarı finalinde Elaziz Belediye ile karşılaşmış, deplasmanda 5-2, kendi evinde de 3-2'lik skorla galip gelerek finale adını yazdırmıştı. Kızılcabölükspor ise Sultanbeyli Belediye ile karşılaşmış, ilk maçta kendi evinde 0-0 berabere kalmış, rövanş maçında da deplasmanda 2-0 galip gelerek finale yükselmişti. Zorlu geçecek Tarsus İdman Yurdu Kızılcabölük maçı şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.