Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

UEFA’ya imzalanan fair play anlaşması nedeniyle bonservisten elde ettiği gelir ölçüsünde transfer yapmak durumunda olan Fenerbahçe, yeni dönemde yıldız transferi yapmayacak. Geçen sezon sınırları zorlayarak kadrosuna 10 yeni isim dâhil eden sarı-lacivertli ekipte bir çok ismin gönderilmesi gündemde olmasına rağmen transferde uçuk rakamlar harcanmayacak. Bir yanda UEFA takibi, diğer yanda döviz kurundaki artış olduğu için Fenerbahçe, adımlarını son derece dikkatli atacak. FFP kapsamında yeni sezon için azami 5 milyon avro başa baş hesap açığı taahhüdü bulunan sarı-lacivertlilerde ne mevcut yönetim, ne de muhtemel yeni yönetim yıldız transferlerine yönelmeyecek. Takviyeler ya bonservisi elinde olan isimlerle yapılacak ya da kiralama formülü tercih edilecek.

Şimdi feda zamanı

Geçen sezon zararını 10 milyon avroya indirmek zorunda olan Fenerbahçe, 2.5 milyon avroluk açığı döviz kurundaki anormal artışı gerekçe göstererek UEFA’ya kabul ettirmişti. Ancak futbolun patronlarının bu sene benzer durumda taviz vermesi beklenmiyor. Bu sebeple kemer sıkma politikası uygulayacak sarı-lacivertlilerde, mevcut yönetimin sözleşmesi devam eden futbolculardan da feda istemeye hazırlandığı belirtiliyor. Olumsuzluklara rağmen oyuncuların alacaklarını vaktinde ve eksiksiz ödeyen yönetim, maaşlarda indirim yaparak yeni anlaşmalar yapmayı planlıyor. Ek maliyetleri minimuma indirmek isteyen sarı-lacivertlilerin sözleşmelerde döviz kurunu sabitleyerek ödemeleri netleştirmeyi hedefliyor. Ali Koç’un yönetime gelmesi hâlinde de benzer politikalar uygulayacağı ifade ediliyor.

İstikrarsızdım

F.Bahçe’deki geleceği tartışılan Mauricio Isla, Şili basınına konuştu. İlk 11’deki yerini Şener’e kaptıran tecrübeli oyuncu “İlk günlerde her şey yolundaydı. Ama sonrasında bir sakatlık yaşadım. Nihayetinde benim için istikrarsız bir sezon oldu. Sözleşmem sürüyor ve aldığım bir teklif yok” diye konuştu.

Koç'a Yıldırım destek!

Fenerbahçe başkanlığına aday olan Ali Koç, gündeme bomba düşen gibi bir iddia ortaya attı. Antalya’da kongre üyeleriyle bir araya gelen Koç, “Bana kumpas kurulabilir. Bir şey olursa bana sahip çıkmanızı bekliyorum. Söz verin, arkamda sımsıkı durun” dedi. Bu açıklama sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Ali Bey’den bu iddiaları açıklamasını adli makamlara başvuruda bulunmasını ve en büyük destekçisinin kendisi olacağını açıkladı. Yıldırım devamında Koç’un adli makamlara başvurmaması durumunda ise suni mağduriyetin başkan adayına yakışmayacağını ifade etti.

Al Ozan'ı ver Emre'yi

Aziz Yıldırım Yönetimi, transferin gözdelerinden Emre Akbaba’ya sarı-lacivertli formayı giydirebilmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in de gündemindeki Emre için Alanya’ya Ozan Tufan’ı bonservisiyle, Elif’i de kiralık olarak vermeyi planlıyor. İç transferde de haziran sonunda sözleşmesi bitecek Volkan Demirel’in gönderilmesi düşünülmüyor. Carlos Kameni’nin yerine yeni bir kaleci transferi planlayan sarı-lacivertliler, kaptanla yeni sözleşme yapacak. Volkan’ın boş sözleşmeye imza atmaya hazır olması anlaşmanın kolay biteceğinin göstergesi.

Üniversite sevdası

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Üniversitesi için başlatılan bağış kampanyasına yoğun destek veriyor. 2018-19 öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak üniversite için şu ana kadar bin lira ve üzerinde katkıda bulunanlardan toplam 1 milyon 316 bin 563 lira kaynak sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin askerleri

Bu sezon performans sebebiyle bir çok ismin ağır şekilde eleştirildiği Fenerbahçe’de 3 isim yaptıkları çıkışla dikkat çekti. Geçen yıl istenmeyen adam konumundaki Neustädter, Skrtel ve Neto arasından sıyrılıp takımın banko stoper olurken, Şener, Isla’yı, Aatıf ise Valbuena’yı yedek kulübesine çiviledi.

Skrtel artık yaşlandı!

Slovakya Teknik Direktörü Jan Kocak, bu sezon yaptığı hatalarla dikkat çeken Martin Skrtel’in millî takım kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Skrtel’in fiziksel olarak iyi durumda olmadığını belirten Kozak “Onu takımımda görmek isterdim. Ancak yaşı ilerlemiş bir oyuncu olarak dinlenmeye ihtiyacı var” dedi.