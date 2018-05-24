Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da sezon başı takımı katılan oyunculardan Maicon Roque, kazanılan şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen tecrübeli stoper, “Son maça kalması, yenilirsek şampiyonluk gidiyor gibi şeyler stres oluşturmadı bizde. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu, neler yapabileceğimizi direkt rakiplerimiz olan Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gösterdik. İki maçta da iyi futbol oynayarak galip gelmeyi başardık. O yüzden herhangi bir stresimiz yoktu. Tabii ki bu işi daha önce de biteribilirdik” diye konuştu.

Geliyoruz

Şampiyonluğun son haftaya kalmayabileceğine vurgu yapan Maicon, “Ancak böylesi daha hayırlı oldu. Daha da güzelleştirdi bu şampiyonluğu. Mücadelenin sona kadar devam etmesi daha anlamlı hâle getirdi. Şu anda yapmamız gereken bunun keyfini çıkartıp kutlamalar yapmak” diye konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi’ni hedef gösterdiği tweete değinen hocasının gerekeni söylediğini ifade eden Maicon “Ben de hocama katılıyorum, geliyoruz diyebilirim. Türkiye’de Galatasaray gibi bir camianın her zaman oralarda olması gerekiyor” dedi.

Terim büyük isim

Bu sezonki amaçlarının zaten bu olduğunu dile getiren Maicon “Şampiyon olduk, taraftarımızı, camiamızı sevindirdik. Şimdi ait olduğumuz yere tekrardan geri dönüyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmak isteyeceğiz” dedi. Fatih Terim’in gelmesinin şampiyonlukta büyük etkisi olduğunu belirten Brezilyalı savunmacı “Şampiyon olmamızdaki en önemli faktörlerden biri de hocamız. Gerçekten geldikten sonra bize verdiği öz güven, her gün bunu söylemesi, aşılaması bizi çok farklı yerlere getirdi. Bu şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum kendisinin. Çok prestijli bir hoca, ismi gerçekten çok büyük” dedi.

Fiziki temas yok

Sezonun ilk devresinde takımın başında olan Tudor ile bir problem yaşamadığını söyleyen Maicon “Ben bu zamana kadar çalıştığım bütün hocalara karşı profesyonel bir oyuncu olarak maksimum seviyede saygı gösterdim. Takımın komutanı onlar. Onlar komuta ediyorlar ve onların verdikleri kararlar önemli. Aldıkları kararlara saygı duydum. O yüzden ne Tudor ile ne başka bir hocam ile sıkıntı yaşamadım. Fiziksel bir temas tamamen futbolun tabiatında olabilen bir şey. Tartışma yaşayabilirsiniz ama kendisine hiçbir zaman fiziksel bir temasım olmadı. Artık yeni hocamız var, yeni bir takım... O yüzden şampiyonluk geldi. İnanılmaz mutluyuz. Altı ay önceki şeyleri hatırlamaktan ziyade, bu konulardan bahsetmemiz daha iyi olur” sözlerini kullandı.

Koray Genoa’da

Galatasaray’ın 2014 yılında Dortmund’tan transfer ettiği fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklentilerin üzerine çıkamayan Koray Günter, İtalyan takımlarından Genoa ile el sıkıştı. Genoa sona eren sezonda Serie A’yı 12’nci sırada tamamladı. Koray 2017-2018 sezonunda G.Saray formasını 8 defa giymişti.

İstikrarlı olmalıyız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına iftar yemeği verdi. Burada bir açıklama yapan Cengiz, “Şampiyonluk taraftarla güzel. Şampiyonluk taraftarlarımızın duygularını aktaran medya mensuplarıyla güzel. Şampiyonluğa ulaştığımız için sevinçliyiz. Taraftarın istikrar beklentisinin farkındayız. Başarı bize nasip oldu ama bizi şımartmayacak. Yeni sezonun dostça ve adil bir şekilde oynanması için biz yöneticilere büyük görev düşüyor. Ülkemizin bu birlikteliğe ihtiyacı var. Umarım Türk takımları önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında çok başarılı olur ve hep beraber seviniriz” açıklaması yaptı.

Maicon'dan inciler

- En önemli teşekkürlerden bir tanesini de taraftarımız hak ediyor. Çünkü, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ve özellikle iç sahada çok büyük itici güç oldular.

- Galatasaray taraftarları kadar fanatik bir taraftar topluluğuyla oynamamıştım. Ursula (eşi) da onlardan birisi oldu. Sahaya girmesi gerekirse girebilir.

- Son 2 sezonumda tatil yapmadan 129 maç oynadım. Bunun çok ciddi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Tatili fazlasıyla hak ettiğimi düşünüyorum.

- Burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye’nin gerçekten inanılmaz güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çok güzel tarihî ve tabii yerler, şehirler var.

- Bodrum’a gitmek istiyorum. Kapadokya’ya gittim. Ziyaret listemde birkaç yer daha var. Antalya’ya gideceğim. Burada çok mutluyuz.

- Mateus hep benimle top oynuyor ama futbola çok bağlı değil aslında. Annesinin yaptığı dövüş sporlarına daha tutkulu.

Üç köprüye şampiyonluk bayrağı

Sezon sonunun ritüeli gerçekleşti. Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray’ın bayrağı, İstanbul Boğazı’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne asıldı.

Cengiz: 30 milyonu sildik

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tepki oylarının tercih oylarına dönüşmesi için 4 aydır çalıştıklarını belirterek “310 milyon dolar borç alacak farkından 280 milyon dolar borç alacak farkına çektik, 4 ayda... Teknokent tamamlandığında Galatasaray’a yılda düzenli olarak 8 milyon dolar gelir sağlayacak. Türkiye’nin en güçlü scout ekibi bizde... En güçlü dataya sahibiz. 360 milyon avroya Neymar’ı alabilir miyiz? Alamayız belki ama yeni Neymarlar bulabiliriz. Nagatomo’nun her hafta sonu Japon televizyonunda görüntülerinin yer alması bizim için bir onur kaynağı” dedi.

"Mali sıkıntıları biz bitireceğiz"

G.Saray başkan adaylarından Dursun Özbek Kalamış’ta “Birlikte çok daha güçlüyüz 5.0” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda üyelerle bir araya geldi. Özbek yaptığı konuşmada, “Ben ve arkadaşlarım çok düşündük. Geçmişten çok ders çıkardık. Bu birikim ve tecrübeyle, Galatasaray için yeni projeler üretmek üzere, yönetime aday olduk. Yepyeni bir ekiple, hizmet için geliyoruz. 2019 yılı sonuna doğru mali yapıda sıkıntı kalmayacaktır. Bunun için yönetim kurulumuzla birlikte 30 milyon avroluk bir fon oluşturduk” ifadelerini kullandı. Özbek listesini de tanıttı.

Fatih Terim Sportif AŞ'ye

Başkan adayı Ozan Korkut, ilk vaadinin mali problemlerin kökünü kurutmak olduğunu söyledi. Korkut “Yani idari, yönetimsel hataları değiştirmek. Kulübümüzün, son senelerdeki anlayışla asla ve asla içinde bulunduğu mali problemleri çözmesinin mümkün olmadığını gördüğümüz için aday olduk” şeklinde konuştu. Korkut, göreve geldikleri takdirde teknik direktör Fatih Terim’i Galatasaray Sportif AŞ’nin yönetim kuruluna alacaklarını belirterek, “Futbolu en iyi bilen kişi teknik direktördür. Seçildiğimizde Sayın Fatih Terim’i Sportif AŞ’nin yönetim kuruluna üye olarak getirmek istiyoruz” dedi.