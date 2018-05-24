Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın yeni sezondaki golcüsünün kim olacağı büyük merak konusu. Geride kalan sezonda santrforlardan çok az verim alınması sebebiyle şampiyonluğun kaybedildiği görüşü yönetimde hâkim olduğu için bu defa macera aranmayacak. Takıma istikrarlı bir şekilde gol atan bir isim kazandırılacak. Listenin başında üç isim var: Burak Yılmaz, Demba Ba ve Roma forması giyen Edin Dzeko. Trabzonspor’dan ayrılan ve kulüp arayan Burak Yılmaz’la prensipte anlaşma sağlandı. İstanbul Acarkent’ten villa kiralayan yıldız golcüyü teknik direktör Şenol Güneş kadroda görmeyi çok istiyor. Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon başında da Beşiktaş’la anlaşmış ancak taraftarlardan gelen tepkiler üzerine bu transfer son dakikada gerçekleşmemişti. Listenin 2 numarasında ise taraftarların sevgilisi Demba Ba var. Senegalli yıldızın menajeri Shanghai Shenhua ile anlaşmıştı ve imzalar atılmak üzereydi.

Yıllık 4 milyon avro

Ancak Demba Ba devreye girdi ve Çin’de tekrar forma giymeye sıcak bakmadığını söyledi. Shanghai Shenhua’dan gelen 6 milyon avroluk teklife rağmen düşünmek için süre isteyen Demba Ba’nın, bu süre içinde Beşiktaşlı yöneticlerle görüşeceği öğrenildi. İki sezonluk kontrat yapılması beklenen yıldız golcünün yıllık 2,5 milyon avro, maç başına da 40 bin lira istediği gelen bilgiler arasında. Listedeki son isim ise Roma’da bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde muhteşem bir performansa imza atan Edin Dzeko var. Bosnalı golcü daha önce ortaya koyduğu Şampiyonlar Ligi şartından vazgeçti ancak yıllık 4 milyon avro istiyor. Negredo’ya yılda 4,3 milyon, Vagner Love’a da 2 milyon avro ödeyecek olan yönetim, iki futbolcunun satılması hâlinde listedeki isimlerden birini daha rahat seçecek. Ancak Beşiktaş’tan iyi kazanan ve teklif de alamayan iki oyuncunun ayrılmak istememesi şu anda transfer görüşmelerinde yöneticilerin elini kolunu bağlıyor.