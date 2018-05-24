20 Mayıs Pazar günü Sarıyer Spor Kulübü’nde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen Saffet Akkoyun başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.
Yapılan ilk toplantıda yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Saffet Akkoyun: Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Şengül: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ferhat Göçer: As Başkan (İdari)
Nadir Günday: As Başkan (Mali)
Birkan Göl: As Başkan (Tesis, Sosyal ve Proje Geliştirme)
Hüseyin Kızıltuğ: Genel Sekreter
Serkan Torun: Genel Kaptan
Selçuk Kavaloğlu: Sayman
Ali Koray Büyükasar: Federasyon Temsilcisi
Atilla Günorta: İl Spor Müdürlüğü Temsilciliği
Cem Aydın: Sağlık İşleri Sorumlusu
İsmail Geçim: Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu
Erol Sucu: Dış İlişkiler Sorumlusu
Arif Odabaşı: Taraftar Sorumlusu
Hakan Dede: Basın Sorumlusu