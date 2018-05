Türkiye Gazetesi

20 Mayıs Pazar günü Sarıyer Spor Kulübü’nde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen Saffet Akkoyun başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Yapılan ilk toplantıda yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Saffet Akkoyun: Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Şengül: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ferhat Göçer: As Başkan (İdari)

Nadir Günday: As Başkan (Mali)

Birkan Göl: As Başkan (Tesis, Sosyal ve Proje Geliştirme)

Hüseyin Kızıltuğ: Genel Sekreter

Serkan Torun: Genel Kaptan

Selçuk Kavaloğlu: Sayman

Ali Koray Büyükasar: Federasyon Temsilcisi

Atilla Günorta: İl Spor Müdürlüğü Temsilciliği

Cem Aydın: Sağlık İşleri Sorumlusu

İsmail Geçim: Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu

Erol Sucu: Dış İlişkiler Sorumlusu

Arif Odabaşı: Taraftar Sorumlusu

Hakan Dede: Basın Sorumlusu