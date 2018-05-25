Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki sezondaki saltanatın ardından şampiyonluğu kaptıran ve ligi 4. bitiren Beşiktaş’ta büyük temizlik başlıyor. Geride kalan sezonda takımın yaş ortalamasının 30 olması ve yoğun maç fikstürünün yaşandığı dönemlerde büyük sıkıntı yaşanması sebebiyle yönetim kadroyu gençleştirme kararı almıştı. Bu doğrultuda Tosic’le yollarını ayıran, Atiba’yla da vedalaşmak üzere olan yönetimin kesin olarak göndermek istediği isimler de netleşti: Alvaro Negredo, Vagner Love, Mustafa Pektemek, Atınç Nukan ve Veli Kavlak. Ayrıca geride kalan sezonda varlığı ile yokluğu belli olmayan Jeremain Lens de kızakta bekliyor. Sezon boyunca vasatı aşamayan Hollandalıya tribünlerin tepki göstermesini de dikkate alan yönetim, tatmin edici bir teklif gelmesi hâlinde Lens’i de satacak. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi de opsiyonlar arasında bulunuyor.



Transferler onları bekliyor

Sezon boyunca hayal kırıklığından öteye geçmeyen Negredo ve Love’un elden çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beklentilerin çok uzağında kalan iki futbolcuyu ne yönetim istiyor, ne teknik heyet, ne de taraftar. Negredo ve Love’un Beşiktaş’a sezonluk maliyeti toplam 6,5 milyon avro olduğu için yönetim iki etkisiz elemanı elden çıkarmak için büyük çaba harcıyor. Eğer beklenen satışlar gerçekleşirse Burak Yılmaz ve Demba Ba transferinin önü açılacak. Kulübe yıllık maliyeti toplamda 3,5 milyon avro olan ve takıma katkısı olmayan Mustafa Pektemek ve Veli Kavlak da kesin olarak gönderilecek. Atınç Nukan ise tekrar kiralanmayacak. Pektemek’e Süper Lig’den Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Ak-

hisarspor’un talip olduğu biliniyor. Sakatlıktan başını kaldıramayan Veli Kavlak’a teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlanacak.

Quaresma beklemede

Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ricardo Quaresma’ya Çin’den ve Katar’dan ciddi taliplerin olmasına rağmen yönetim acele etmiyor. Portekizli yıldızın Dünya Kupası’nda sergileyeceği performans merak ediliyor. Fas ve İran gibi kolay rakiplerin bulunduğu Dünya Kupası grubunda Quaresma’nın asistleri, golleri ve klas hareketleriyle bonservisini katlaması bekleniyor. Çin ve Katar’ın yanı sıra Dünya Kupası’nda sonra Portekizli yıldıza ABD’den de astronomik teklif gelme ihtimali şimdiden yönetimin iştahını kabartıyor.

Güneş’ten iki istek

Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yapan transfer komitesi, tecrübeli hocanın isteği doğrultusunda önceliği sağ bek ve forvete verecek. Golcülerden sadece Larin’in kalmasını isteyen Güneş’in, sık sık sakatlanması sebebiyle Gökhan Gönül’e de bir alternatif bulunmasını talep etti.



Tolgay’a Roma kancası

İtalya’nın La Gazetta Sport gazetesi, Tolgay Arslan’ın Roma Sportif Direktörü Monchi’nin transfer listesindeki üç isimden biri olduğunu iddia etti. Haberde İtalyan ekibinin Tolgay için 12 milyon avro bütçeye ihtiyaç duyacağı ve transfere karar verilmesi hâlinde kulüplerin görüşeceği belirtildi.