Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Seçim öncesi kongre üyeleriyle yaptığı toplantıları sıklaştıran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, görevde kalmaktaki ısrarını net bir şekilde dile getirdi. “Bu camiada liderlik yapmak bizim ailemize bırakacağımız en büyük onur, şeref ve mirastır” diyen Yıldırım, “Benim 1 sene hapis yatmam problem değil, Esas olan Fenerbahçe’nin üzerine sürülen lekeyi kaldırmak. Aksi takdirde vicdan azabı çeker, üzülürüm. Bu lekeyi sürenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu. 3 Temmuz kumpasının kulübe büyük zararlar verdiğinin altını çizen Aziz Yıldırım “O zaman 150 milyon dolar borcumuz vardı. Hisse senedimizin değeri ise 1,8 milyardı. Yüzde 15 halka arzla birlikte 270 milyon dolar kulübün kasasına girecekti. Borçlar sıfırlanacak, kasada da 120 milyon dolar kalacaktı” dedi.



Transfer yapmak kolay

Bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nden 2 defa menedildiklerini hatırlatan Aziz Yıldırım “Yaşadığımız bu maddi zararı tazmin etmek için Yargıtay kararının ardından davalar açacağız” diye konuştu. Transferle ilgili bir sıkıntının olmadığını dile getiren Yıldırım “Takviye yaparız problem değil. Ne lazımsa alırız. Önemli olan sürülen lekeyi aklamak” dedi.