Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın 21. şampiyonluğunda büyük rol oynayan futbolcular, zorluklarla dolu sezonu, hissettiklerini ve hedeflerini anlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan oyunculardan biri olan Mariano, duygularını İHA’ya anlattı. Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan Brezilyalı “Çok zor bir lig oldu. Şampiyonluğun zor geleceğini biliyorduk. Önemli ve güçlü rakiplerimiz vardı. Ama biz de kendi gücümüzün farkındaydık, neler yapabileceğimizi biliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. Benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluğum. Yeni geldiğiniz bir takımda, ilk sezonda şampiyonluk yaşamak da farklı bir duygu. Bunların hepsi bir araya gelince çok anlamlı bir şampiyonluk oldu” dedi.



Herkes saygı duyuyor

Başarıda en büyük pay sahibi kimsenin Fatih Terim olduğunu söyleyen Mariano “Fatih Terim geleceği zaman ben kendisiyle hiç çalışmadığım için Muslera’dan bilgi aldım. O da bize Terim’in gelişiyle takımdaki bütün havanın değişeceğini, daha keyifli antrenmanlar olacağını, güzel günlerin geleceğini anlattı. Dediği gibi çıktı, takımdaki bütün atmosfer değişti. Takıma bir neşe geldi. Gün gün, hafta hafta bunları yaşadık. Fatih Hoca’yı gün geçtikte daha iyi tanımaya başladık. Nereye gidersek gidelim ona gösterilen sevgi ve saygıyı gördük. Sadece Galatasaraylılar değil, başka takım taraftarlarının da ona tavrı ne kadar büyük bir isim olduğunu gösteriyor. Fatih Terim sadece Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin efsanesi” ifadelerini kullandı.



Taraftar çok tutkulu

Terim’in son haftalarda kullandığı ‘Konsantrasyon’ kelimesinin önemini anlatan Brezilyalı oyuncu “Bu bizi daha çok birbirimize kenetlendi ve şampiyonluk geldi” dedi. Martin Linnes’in, Fatih Terim’in gelmesinin ardından sağ bekte görev almasının kendisini olumlu anlamda etkilediğini ifade eden Mariano “Kendi mevkiinizde kaliteli bir oyuncu olduğu zaman, bu sizin performansınızı da olumlu anlamda yükseltiyor. Kamplarda ben, Muslera, Fernando, Maicon, Martin, beraber vakit geçiriyoruz, toplanıp birlikte oyunlar oynuyoruz” dedi. Galatasaray taraftarına da övgüler düzen Mariano “Takımlarına tutkuyla bağlılar. Saatlerce bizi havalimanında beklediler. Gerçekten bizlere verdikleri destek tarif edilemez” diye konuştu.

HER KUPA DEĞERLİ

Bordeaux’da Fransa Kupası’nı, Sevilla’da da Avrupa Ligi’ni kazanan Mariano, kariyerindeki ilk şampiyonluğu ise Galatasaray’da yaşadı. Bütün kupaların kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden başarılı oyuncu “Sonuçta 3 ülkede de kupa kazandım. Bu daha değerliydi, bu daha değersizdi demek doğru olmaz. Şampiyonluğu ilk defa yaşadım. Bu, mükemmel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Boğaz âşığı Gomis

Galatasaray’da şampiyonluk kutlamasının ardından birçok isim hemen tatil yörelerine giderken Bafétimbi Gomis İstanbul’un tadını çıkarmayı tercih etti. Fransız yıldız önceki gün İstanbul Boğazı’nın kuzey kesiminde yer alan Rumeli Kavağı’nın yolunu tuttu. Burada manzaranın tadını çıkaran golcü futbolcu dostlarıyla yemek yedi.



Adım adım Udinese’ye

Galatasaray’da son dönemi problemli geçiren Tolga Ciğerci, gelecek sezon takımda düşünülmüyor. Eski hocası Igor Tudor’la temas hâlinde olan 26 yaşındaki futbolcu, Udinese kulübü ile el sıkışmak üzere. Sarı-kırmızılıların 2016’da 3 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Tolga’dan en az 2 milyon avroluk kazanç sağlamak istiyor.



Elmander rapor verecek

Galatasaray’da Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle, İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda gibi kuzey Avrupa ülkelerinde scout çalışması yapması istenen eski futbolcu Johan Elmander’den raporu bekleniyor. Sarı-kırmızılılar eski yıldızlarının vereceği rapor doğrultusunda harekete geçecek ve transfer döneminde takıma takviye yapacak.